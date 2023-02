Ten Hag loopt in Camp Nou rond alsof hij een wandeling door zijn achtertuin maakt

Van alle kritiek die Erik ten Hag in zijn jaren als trainer van Ajax ten deel viel, herinner ik me twee dingen. Om zijn capaciteiten te kleineren en zijn uiterlijk te ridiculiseren, noemde Johan Derksen hem ‘tuinkabouter’.

Ongeveer tegelijkertijd onthulde De Telegraaf dat de opmars van Ajax in Europa grotendeels het werk was van de rechterhand van Ten Hag. Dat was Alfred Schreuder. Hij zou, achter de schermen, de ware strateeg zijn geweest. Met de kennis van nu is dit nogal grappig.

Destijds was het onversneden kwaadaardigheid. Het bracht Ten Hag ertoe dat hij het jaarlijkse voetbalgala van De Telegraaf liet schieten, hoewel bijna alle prijzen waren gewonnen door Ajacieden. Het mocht worden opgevat als een statement, zei hij. Hij had geen zin om gezellig te doen met mensen die ‘suggestief’ zijn.

Het was een zeldzame opstandige daad van een trainer die, hoogst ongewoon in dit metier, onverstoorbaarheid als handelsmerk heeft. Dat bleek ook toen ik het genoegen had hem te interviewen, eind 2019, samen met Willem Vissers. We deden er alles aan om hem onthullingen over persoonlijke kwesties te ontlokken.

Ten Hag bleef de voetbaltrainer, ondanks korte bespiegelingen over zijn jeugd, de Turkse kapper in Buitenveldert die zijn baard knipte, golfen en zijn vrienden in Twente. Geen moment wekte hij de indruk dat hij de zegetocht van Ajax als een overwinning op zijn critici beschouwde, de mannen die hem tuinkabouter noemden of anderen, Schreuder, met de eer lieten strijken.

Zelden zo’n onverstoorbare voetbaltrainer meegemaakt. Alles wat Louis van Gaal is, is Erik ten Hag niet. Funfact: Van Gaal raadde Ten Hag af om trainer van Manchester United te worden, aan die club was geen eer te behalen.

Donderdag speelde Ten Hag met Manchester United een spectaculaire wedstrijd tegen Barcelona, de koploper van Spanje. Ten Hag liep in Camp Nou rond alsof hij een wandeling in zijn achtertuin maakte, volkomen relaxed en zelfverzekerd. De spanning had totaal geen vat op hem. Zijn ontmoeting met de trainer van Barcelona, Xavi, had nog het meeste weg van een gezellig onderonsje van twee buurmannen.

Manchester United domineerde in de wedstrijd in de Europa League en had ondanks blessures van een handvol basisspelers de winst voor het grijpen, mede dankzij een curieuze zet. Stormram Wout Weghorst had een plek op het middenveld gekregen, voor het eerst van zijn leven waarschijnlijk, in Camp Nou. Cruijffiaans, was het, van Ten Hag.

Op Twitter, de voetbalbarometer, volgde na het gelijkspel een staande ovatie voor de trainer. Een account met ruim 700 duizend volgers, @UtdDistrict, oordeelde dat Manchester United goud heeft gewonnen met Ten Hag.

Andere grote supportersgroepen noemden hem een genie en een godsgeschenk en omschreven zijn werk als ‘fucking magic’. Volgens @ESPNFC is ‘Erik ten Hag doing wonders with this squad!’ Hij heeft Marcus Rashford omgebouwd tot een aanvaller van wereldklasse. Het heeft er alle schijn van dat het monster in Manchester is getemd.

Er werd zelfs beweerd dat de oude peetvader van Manchester United, Alex Ferguson, er de laatste weken dankzij Ten Hag een stuk beter uitziet dan voorheen. Oud-spelers prijzen hem onophoudelijk. T-shirts waarop hij staat afgebeeld als Walter White, de meesterkok (van crystal meth) uit tv-serie Breaking Bad en ook kaal, worden massaal te koop aangeboden.

Breaking Hag. pic.twitter.com/0m7OBhdCSX — The United Stand (@UnitedStandMUFC) 14 april 2022

Een extra attractie is dat lollige Engels van Ten Hag, zelfverzekerd en met een zwaar accent uitgesproken en doorspekt met woorden als ‘team performance’, ‘dedication’, ‘energy’, ‘focus’ en ‘character’. Ook na de wedstrijd in Barcelona kwam de hele riedel weer voorbij, inclusief de relativering dat de volgende wedstrijd altijd de belangrijkste is.

Niemand in deze contreien is zo zichzelf als Erik ten Hag en niemand is zo onverstoorbaar als hij. What a guy.