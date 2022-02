Ten Hag en Blind vol ongeloof en verbijstering om aftocht Overmars

Ajacied Antony viert de 5-0 tijdens het kwartfinaleduel in de KNVB-beker tussen Ajax en Vitesse in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Bij een club die beschaamd in de hoek zit sinds het ontslag van directeur Marc Overmars om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen op de werkvloer, was het voetbal een zaak van uitbundigheid. Niets bleef over van Vitesse, toch een tegenstander van naam, die met 5-0 genadig wegkwam.

Het spel is de uitlaadklep, in de kwartfinale van de beker. Als club van traditionele, soms naar arrogantie neigende trots en zelfvoldaanheid is Ajax even klein en bescheiden, van kwaad bewust en beschaamd, nu het gedwongen vertrek van de directeur voetbalzaken al drie dagen het nieuws domineert. Gebleken was dat hij meerdere vrouwen tijdenlang achtervolgde met grensoverschrijdende berichten. De verbijstering is compleet, hoe macho het wereldje van het voetbal ook moge zijn soms.

Trainer Erik ten Hag en speler Daley Blind delen na afloop verbijstering, ongeloof en onbegrip. Ze zijn totaal verrast, zonder alle feiten te kennen. De spelers kregen maandag tijd en ruimte om de affaire op zich te laten inwerken. Ten Hag denkt daarbij niet dat het gedrag van Overmars typerend is voor de cultuur in het voetbal. ‘Ik merk daar nooit iets van, maar ik kom ook niet veel op kantoor. Het is ook een maatschappelijke discussie. In de politiek speelt dit ook, en in andere organisaties.’

Het duel is een afscheidsgroet aan Overmars

Blind noemt Overmars, afgezien van wat is gebeurd, een ‘fantastische technisch directeur.’ De symboliek op het veld valt niet te ontkennen, alsof het duel een afscheidsgroet is aan Overmars, die gerust de architect van het sportieve succes mag heten, met Ten Hag als kompaan. Twee doelpunten van de duurste aankoop, Sébastien Haller. Twee van de op twee na duurste, Antony. Eentje van de eerste grote transfer in een nieuwe tijd, van aanvoerder Dusan Tadic, met wie het andere beleid vanaf 2018 startte.

Het was de stap naar hegemonie in Nederland en een nagestreefde hoofdrol in Europa, door salarissen te verhogen en betere spelers aan te trekken. Een uitblinkende rol was er woensdag ook voor Steven Berghuis, afgelopen zomer mede door doortastendheid van Overmars van rivaal Feyenoord overgenomen.

Op het veld is Ajax vrij in de geest en dat zal dit seizoen wel zo blijven, want spelers liggen vast en handel blijft nog even uit. Blind: ‘Mentaal zijn we een sterke groep. We hebben wel meer overwonnen.’ Verder is alles ongemakkelijk. De algemeen directeur, Edwin van der Sar, houdt zich redelijk schuil, ondanks verzoeken om te praten over de aftocht van zijn bevriende mededirecteur. Hij spreekt voor de aftrap sponsors toe, deemoedig en aangeslagen. Ten Hag: ‘Hij gaat binnenkort nog wel wat zeggen.’

Ten Hag legt voor de aftrap voor de camera’s van ESPN en na afloop bij de schrijvende pers de nadruk bij de vrouwelijke slachtoffers. Hun welzijn is nu van belang, al is het ook vervelend voor Ajax, ‘want we zijn met iets moois bezig en dat wordt zo onderbroken.’

Toekomst zonder Overmars ongewis

Ten Hag had deze week, nadat hij zaterdag op de hoogte was gebracht, met moeite zijn energie hervonden. Zijn toekomst zonder Overmars is ongewis. Hij is gefocust op voetbal. En daar is dus Antony, de tovenaar met zijn exhibitionistische spel, zijn hakjes, de ballen tussen benen door. De driehoek Daley Blind, Dusan Tadic en Steven Berghuis, de hele linkerflank, is steengoed. Antony ontwijkt tackles, loopt en legt de bal perfect in de hoek voor 1-0, buiten bereik van de matige doelman Jeroen Houwen. Antony beeldt een hart uit. Hij was misschien de beste aankoop van Overmars, die potentie zag in een jongeling uit Brazilië, rond de 20 miljoen uitgaf voor de speler die nu international is en straks misschien voor 70 miljoen vertrekt.

De allerduurste, Haller, maakt even later 2-0, na een heerlijke combinatie met Klaassen. ‘Overmars wie kent hem niet, Overmars is een echte Ajacied’, klinkt het bescheiden in het voor nauwelijks een derde gevulde stadion. Spandoeken gaan vooral over de coronamaatregelen. ‘Een leeg stadion ook een nieuwe variant?’

Ten Hag spreekt over normen en waarden, en dat het privé is wat hij heeft gezegd tegen Overmars, die een vriend zal blijven. ‘Het is rampzalig, maar met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen.’

Haller maakt zijn tweede, na een voorzet van Berghuis, Tadic schiet een vrije trap stijf in de kruising en Antony legt de bal nog een keer in de verre hoek. Het is een voetbalfeest. Ajax is de honderd doelpunten in alle competities dit seizoen al voorbij. Dat is de gezonde vorm van exhibitionisme voor een voetbalclub.