Ten Hag deed iets Cruijffiaans toen hij Kjell Scherpen een hart onder de riem stak

Donderdagnacht, een paar uur na de fout van Ajax-doelman Kjell Scherpen tegen Roma, vertelde Stanley Menzo op de radio over een blunder in het begin van zijn loopbaan. Trainer Johan Cruijff had hem het vertrouwen geschonken. Doelman Menzo gooide de bal tegen de hak van een speler, in een poging het spel snel te hervatten. Dat ging fout. Doelpunt. Menzo zat mentaal kapot in de kleedkamer, bang voor de toorn van de trainer. Toen zei Cruijff dat het zíjn fout was. Hij had hem immers opgedragen het spel snel te hervatten.

Donderdag deed trainer Erik ten Hag iets bijna Cruijffiaans, nadat Scherpen de vrije trap had laten glippen als inleiding voor de nederlaag. Ten Hag zei: ‘Die lange is mentaal sterk. Hij zal hierdoor leren op weg naar de top.’ Hij gaf twee complimenten voor de prijs van een. Eentje over de mentale veerkracht van Scherpen, die kort na de dood van zijn broer in 2019 alweer in het doel stond van FC Emmen. Wat trouwens opviel in de lege Arena: dat hij een goede coach is. Luide stem. Stuurt defensie aan, in zijn debuut op Europees niveau.

En hij is dus op weg naar de top, volgens Ten Hag. Dat was compliment twee. De fout was misschien mede veroorzaakt door dat lange lijf van hem. Hij is opmerkelijk snel bij de grond voor iemand van 2,04 meter, en zelfs te snel in dit geval. Mogelijk wilde hij de redding te mooi verrichten. De kritiek, op sociale media en daarbuiten, was hels, terwijl de ervaren aanvoerder Tadic een paar minuten eerder een strafschop miste voor 2-0.

Een mevrouw stuurde mij een bedankbriefje, dat ik in het verslag mild voor Scherpen was, want ik schreef dat hij nooit de top kan halen als hij geen gelegenheid krijgt uit te blinken of te falen. Zij, supporter van Emmen: ‘Natuurlijk moet hij stabiel gaan presteren, maar de meedogenloosheid waarmee sommigen hem aanvallen, breekt mijn hart.’

Zo is dat. André Onana, de eerste doelman van Ajax, geschorst omdat hij de plaspillen van zijn vrouw slikte, was in zijn jonge jaren een bron van onzekerheid. Alleen: de club bleef zijn talent zien. Nu behoort hij tot de beste keepers ter wereld, al maakte hij dit seizoen een cruciale blunder in Liverpool, waardoor Ajax met 1-0 verloor en in de slotwedstrijd van de groepsfase in de Champions League tegen Atalanta op jacht moest naar een doelpunt.

Misschien kunnen ze bij Ajax ook eens praten over de opstelling van de muur. Die springende, zich afkerende spelers, bang voor een bal op hun lichaam, zijn geen steun voor welke doelman ook. Neem dan meteen de zogenoemde muurligger mee in de overwegingen, de onrust zaaiende hype in voetballand. Hoe vaak is werkelijk een vrije trap succesvol onder de springende muur doorgeschoten?

Maar het ging hier in eerste instantie om de lawine van kritiek op Scherpen. Gekraakt om één fout bij zijn debuut, als gevolg van de verzengende afzeikcultuur. De wereld kan wel een scheutje mildheid gebruiken, om te beginnen in de speeltuin van de sport.