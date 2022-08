Ten Hag boekt bij Southampton weer zege met strijdlustig Manchester United (0-1)

Manchester United-aanvaller Anthony Elanga (links) probeert Moussa Djenepo van Southampton te passeren. Beeld AP

Never change a winning team, zo luidde het devies van Erik ten Hag na de cruciale en overtuigende zege op Liverpool. Dus zat Cristiano Ronaldo wederom op de reservebank, net als in augustus 2003 toen de Portugees net was overgekomen van Sporting Lissabon. Het treffen indertijd eindigde in een 1-0 zege voor Southampton, de laatste keer dat Manchester United hier verloor. Naast Ronaldo op de bank zat aankoop Casemiro, zijn oude ploeggenoot van Real Madrid.

Net als tegen Liverpool speelde United directer, zocht het eerder de diepte. De blamage in de seizoensopener tegen Brentford (4-0) had aangetoond dat Ten Hag niet over de spelers beschikt om van achteruit rustig op te bouwen. Zo is doelman David de Gea wat onzeker met de bal aan zijn voeten. Tevens hadden de aanvallers wederom opdracht gekregen om meer hoge druk te zetten, een reden ook om Ronaldo buiten de basis te houden. ‘Het team is altijd het belangrijkste,’ zo verzekerde Ten Hag zijn gehoor voor de wedstrijd.

Open wedstrijd

Het leverde een open wedstrijd op, waarin Southampton beter begon maar de bezoekers na de openingsfase meer initiatief begonnen te tonen. Dat leidde in de 19de minuut tot miraculeuze taferelen in het strafschopgebied van The Saints. Binnen tien seconden kregen Anthony Elanga een en aanvoerder Bruno Fernandes kansen om van dichtbij te scoren, maar alle schoten eindigden op lichaamsdelen van Southampton-verdedigers, de kleine Kyle Walker-Peters voorop.

Aan de andere kant kreeg Joe Aribo een prima kans toen de bal uit een linke corner van James Ward-Prowse voor zijn voeten viel, maar de Nigeriaanse middenvelder raakte uit balans en schoot over. Maar het meeste gevaar was in de eerste helft voor het doel van de gastheren, bijvoorbeeld toen Fernandes centimeters te kort kwam om een scherpe voorzet van Christian Eriksen in te tikken. Kort voor rust mocht de Portugees een vrije trap nemen op een kansrijke positie, maar de bal eindigde in de muur.

Knappe combinaties

Het meest hoopgevende voor Ten Hag waren de combinaties die zijn ploeg had laten zien. En uit zo’n combinatie waar vijf spelers bij betrokken waren nam United tien minuten na rust de voorsprong dankzij Fernandes die een lastige voorzet van landgenoot Diogo Dalot technisch knap binnen schoot. Southampton, dat speelde in een Ajax-shirt uit de jaren zeventig, moest komen en leek in de 65ste minuut op gelijke hoogte te komen door een kopbal van Aribo, ware het niet dat De Gea met een knappe reflex redde.

Kort daarvoor had Manchester United geluk gehad toen Scott McTominay de bal in de eigen zestien tegen de arm kreeg, maar de scheidsrechter noch zijn videocollega zag er een strafschop in. Voor Ten Hag was de toenemende druk reden om Ronaldo in het veld te brengen voor Jadon Sancho. United verdedigde voor wat het waard was en kwam nauwelijks meer van de eigen helft. Ten Hag besloot de muur te vergrendelen door de defensief ingestelde Casimero in te brengen ten koste van aanvaller Elanga.

Elegant was het allemaal niet in de slotfase, in de brandende zon van de havenstad. Cynische overtredingen, tijdrekken en alle ballen op Ronaldo was de manier waarop de Mancunians stand wisten te houden, opgezweept door ruim drieduizend meegereisde fans achter het doel van The Saints. Met name Lisandro Martínez was hier in zijn element. Ondanks enkele zenuwslopende taferelen bij het doel van De Gea in de zeven minuten blessuretijd hield United nipt stand.