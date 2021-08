Ten Hag bescheiden na onderscheiding voor beste trainer, Advocaat krijgt oeuvreprijs

Ajax trainer Erik ten Hag krijgt uit handen van Marc Overmars de Rinus Michels Award voor beste trainer uit de eredivisie tijdens de uitreiking van de Rinus Michel Awards in hotel De Bilderberg te Oosterbeek. Beeld ANP

Ten Hag bleef bescheiden, tijdens de uitreiking van de onderscheiding van de vakbeweging Coaches Betaald Voetbal (CBV) in Oosterbeek, na de stemming onder collega’s. ‘De prijs bestaat pas sinds 2004.’ Van Gaal en Hiddink hadden toen al meerdere successen gevierd.

Ten Hag won kampioenschap en beker met Ajax en gaf toe dat het ‘appels met peren’ vergelijken is tussen de genomineerden. Is zijn prestatie beter dan die van Henk Fraser, die achtste eindigde met Sparta? Beter dan Fred Grim of Sjors Ultee, die RKC en Fortuna soeverein in de eredivisie hielden? Of beter dan Thomas Letsch, die verraste met Vitesse?

Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax loofde Ten Hag. ‘In het begin was hier en daar twijfel. Was Erik wel een aanvallende coach? Dat heeft hij bewezen, ook door doelpuntenrecords te breken.’ Ten Hag: ‘Marc heeft zijn nek uitgestoken door mij aan te stellen.’ Refererend naar de laatste wedstrijd, de met 4-0 verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. ‘Je bent zo goed als je laatste wedstrijd en we hebben een fikse tik op de neus gekregen. Dat kwam wel goed uit.’

Oeuvreprijs

Dick Advocaat ontving de tiende oeuvreprijs, een onregelmatig verschijnende onderscheiding, meestal gegeven aan een trainer die is gestopt. Maar ja, Advocaat houdt nooit op. Hij tekende kort na het besluit een contract als bondscoach van Irak en is op trainingskamp in Spanje. Op een filmpje zei hij, met een lach: ‘Ik heb hier heel lang op moeten wachten. Als je maar lang genoeg doorgaat, komt die prijs vanzelf naar je toe.’ Hij was blij met de connectie met zijn leermeester Rinus Michels. Die gaf hem als 37-jarige een kans als assistent-bondscoach, terwijl Advocaat alleen ervaring had opgedaan bij DSVP in Pijnacker. ‘Rinus heeft mij enorm geholpen en gevormd.’

Henk de Jong kreeg de prijs voor trainers in de eerste divisie, ook omdat hij twee jaar bovenaan eindigde. In het eerste jaar werd de competitie niet beëindigd door corona en miste Cambuur de promotie naar de eredivisie, tot woede van club en supporters.

De CBV bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen het boek Hollandse meesters, Ode aan de Nederlandse voetbalcoach. De eerste exemplaren waren voor twee onverslijtbare leden, de 86-jarige Piet de Visser en de één jaar jongere Joop Brand. Zij spraken gloedvol. Brand: ‘Tot mijn elfde was ik geen gelukkig mens. Eerst vijf jaar opgesloten gezeten in de oorlog, later door perikelen met het geloof. Daarna kwam ik bij Xerxes terecht. Daar is mijn leven begonnen. Voetbal heeft me veel gebracht. We mogen als spelers en trainers trots zijn op wat we met Nederland hebben bereikt.’ De Visser: ‘Trainer zijn is het mooiste dat er is. Spelers ontdekken en beter maken. Een eenheid vormen. Van mij mag het alleen iets minder theoretisch. Met meer liefde. Liefde voor het voetbal.’