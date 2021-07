Henk ten Cate, volgens babyboomers in de media en vakantiegangers op Ibiza de gedroomde nieuwe bondscoach, is woensdag ‘halsoverkop’ naar Nederland gevlogen. Het nieuws, op gedragen toon gemeld door Johan Derksen in het tv-programma De Oranjezomer, verspreidde zich razendsnel over het internet. Henk ten Cate was halsoverkop naar Nederland gevlogen.

Waarom Ten Cate met vliegende vaart in het vliegtuig stapte is onbekend. De daad op zich was belangrijk genoeg om te melden. Derksen vertelde ook nog dat hij vanuit Spanje reisde. Ten Cate was in Spanje omdat hij daar binnenkort een trainingskamp belegt met Al-Wahda.

Dat is een voetbalclub uit Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Veel mensen nemen het voetbal in deze contreien totaal niet serieus en dat is volkomen terecht. Trainers die daar werken zijn niet ambitieus, maar doen het voor het geld en de Aziatische en Filippijnse bedienden en, een beetje, het aangename klimaat.

Ten Cate is een groot kenner van het voetbal in het Midden-Oosten. In 2010 werd hij trainer van Shabab Al-Ahli Club uit Dubai. Aansluitend werkte hij voor Umm-Salal Sports Club uit Qatar, Al-Jazira Club uit de Emiraten en Ittihad Club uit Saoedi-Arabië. Tussendoor dook hij even op in China en bij Sparta. Bij Al-Wahda, zijn huidige club, was Ten Cate al eens eerder trainer.

In een podcast van het AD werd het cv van Ten Cate van de afgelopen jaren samengevat als Al-Kebab en Al-Shoarma. Dat was niet aardig, maar zo kijken veel mensen er tegenaan. Ten Cate heeft het afgelopen decennium op een armzalig niveau gewerkt en er niets aan gedaan om dat te veranderen.

Desondanks komt er na elk afscheid van een bondscoach al jaren een fanatieke lobby op gang om Henk ten Cate te benoemen. Henk is de man, hem moeten we hebben. Derksen hield een pleidooi voor hem en hij kreeg bijval van René van der Gijp. Die wees op de grote staat van dienst van de kandidaat en zei zonder nadere toelichting dat hij het een keer verdient. Henkie, noemde hij hem.

Aad de Mos zit ook in kamp-Henkie. In De Telegraaf keerde hij zich fel tegen de eventuele komst van een buitenlandse coach. Gelukkig voor De Mos gaat het de goede kant op. ‘De analist van Ziggo Sport vernam op Ibiza dat de naam van Henk ten Cate, in combinatie met Ruud Gullit, rondzingt’.

Dat de naam van Ten Cate rondzingt en zelfs Ibiza bereikt, komt simpelweg doordat fans in de media zijn naam noemen, of opschrijven. Daar komt de onbedwingbare neiging bij van voetbaljournalisten en analisten om bloedserieus kandidaten te nomineren. Wie een naam noemt, bestaat, hoort erbij en waant zich influencer.

Jack van Gelder op Twitter: ‘Ik vind Louis van Gaal of duo Henk ten Cate/Ruud Gullit de beste opties voor de opvolging van Frank de Boer’.

Amsterdammers onder elkaar, zo gaat dat dan. Talloze twitteraars kwamen naar aanleiding van het statement van Van Gelder in verzet, want Ten Cate ligt niet zo lekker in Nederland. Mensen hebben er geen boodschap aan dat hij een vermeende toffe peer is en in een ander tijdvak voortreffelijke trainingen gaf bij Barcelona en Chelsea.

De Telegraaf nomineerde een driemanschap, met Ruud Gullit en Marcel Keizer als secondanten. Want: ‘Hollandse School’. Ook bij De Telegraaf valt Henkie lekker in het pulletje. Toen Ten Cate trainer was van Ajax, een eeuwigheid geleden, had hij al een warme band met de krant.

De trainer van Al-Wahda heeft de publiciteit nog niet gezocht, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De lobby gaat door. Zijn gabbers staan te popelen en zijn naam zal blijven rondzingen, niet alleen op Ibiza.