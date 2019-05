Telstar ontbindt contract spits per direct na ziekmelding voor Tottenham-Ajax

Jordie van der Laan in Telstar-shirt. Beeld Soccrates

Toen Telstar-speler Jordie van der Laan zich ziek meldde voor de training had hij nog ‘goede hoop’ dat het allemaal niet naar buiten zou komen. Zonder het aan de clubleiding te vertellen, stapte hij vorige week dinsdag in het vliegtuig naar Londen voor het Champions League-duel Tottenham-Ajax. Maar uitgerekend Van der Laan kwam die avond drie keer vol in beeld. ‘De groepsapp van mijn team ontplofte. Ze lagen helemaal dubbel’, zegt Van der Laan, inmiddels oud-speler van Telstar.

Van der Laan kan per direct vertrekken bij zijn club. Onderweg naar Londen had hij zich al ongemakkelijk gevoeld. ‘De trainer merkte dat er iets niet helemaal pluis was. Toen heb ik besloten open kaart te spelen’, zegt de voetballer. ‘Ik had anders de hele dag gestresst door Londen gelopen.’

Met zijn geweten gezuiverd nam hij plaats op de tribune. Hij keek hoe Ajax de 0-1 tegen Tottenham maakte. Tijdens de wedstrijd stroomden plots de berichten binnen, niet over de lonkende overwinning van de Amsterdammers, maar over hemzelf. ‘Vrienden uit Denemarken, Mexico, iedereen zag me daar zitten’, zegt de oud-speler.

De eerstedivisieclub kan Van der Laans actie niet waarderen. ‘De trainer zei dat het ontzettend stom van me was. Met nog één wedstrijd voor de boeg was het volgens hem het beste mijn contract te ontbinden. Het moest ook het signaal afgeven dat dit niet de bedoeling is.’

Zure nasmaak

De nasmaak voor Van der Laan is zuur. ‘Dit was mijn eerste jaar in het profvoetbal, ik ben veel geblesseerd geweest.’ Hij probeerde alsnog wat uit het voorval te halen. ‘Ik verdien nu toch wel een kaartje voor de wedstrijd van woensdag? Ben tenslotte toch vrij’, schreef de oud-speler op Twitter, doelend op de return van Ajax-Tottenham op 8 mei in Amsterdam.

Zijn bericht werd massaal gedeeld en het duurde niet lang voordat hij beet had. Muziekjournalist en voetbalkenner Menno Pot heeft nog een kaartje over. In ruil voor een rondje bier mag Van der Laan mee. ‘Van dat aanbod wil ik zeker gebruik maken’, zegt hij. ‘Ik heb er ook enorm veel zin in.’

Telstar wil niet diep ingaan op de kwestie. ‘Van der Laan had ook vol in de aanval kunnen gaan. Daarom waarderen we het dat hij het boetekleed aantrekt en er ook nog wat humor ingooit’, aldus een woordvoerder.

Elfstedentocht

Het is overigens niet de eerste keer dat een Telstar-speler wordt weggestuurd wegens ongehoorzaamheid. In 1985 reed voetballer John Weijers zonder toestemming van de club de Elfstedentocht. In zijn Telstar-shirt, dat dan weer wel. Toch zette de leiding hem op non-actief.

Van der Laan heeft inmiddels aanbiedingen binnen van andere clubs. Hij ziet vooral een buitenlands avontuur wel zitten. ‘Naar Engeland misschien. Als Tottenham nog een aanvaller zoekt, hou ik me aanbevolen’, zegt de spits. ‘Maar wel op voorwaarde dat ik vrij krijg voor Champions League-wedstrijden van Ajax.’