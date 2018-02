Telfout bij routinier Breeuwsma kost Nederlandse aflossingsploeg finale shorttrack

Routinier Breeuwsma had van coach Otter de opdracht gekregen in de laatste zes ronden (van de 45) er twee voor zijn rekening te nemen in plaats van de gebruikelijke anderhalf. Dennis Visser zou in de slotfase gespaard worden. Itzhak de Laat zette een inhaalactie in toen de leidende tegenstanders, China en Canada, wel op de normale plaats wisselden. Op dat moment kwam Breeuwsma ook in de baan, voor een niet geplande aflossing.



De hele Nederlandse tactiek viel in duigen. Knegt moest meer dan 10 meter goedmaken in zijn twee slotronden. Dat lukte slechts onreglementair. Vier jaar geleden werd de Nederlandse kans op olympisch goud tenietgedaan door de val van Freek van der Wart, 20 meter na de start, waarbij de scheidsrechter vergat af te schieten. Die uitschakeling in Sotsji deed meer pijn dan die van Gangneung. Dit was eigen schuld, sprak Knegt.