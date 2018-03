Teleurstelling voor Dafne Schippers op WK indoor: vijfde plek op 60 meter

Twee jaar geleden greep Schippers op de WK in de Verenigde Staten met de tweede plek nog net naast de wereldtitel.



Schippers werd vijfde in een tijd van 7,10 seconden. Daarmee was ze langzamer dan in de series. De aanloop naar de WK indoor verliep voor Schippers ook allesbehalve vlekkeloos. Tijdens een wedstrijd in Gent begin vorige maand werd ze gediskwalificeerd na een valse start. In Glasgow werd ze afgelopen zondag teleurstellend vijfde in een tijd van 7,22 seconden.



Het was geen reden tot paniek geweest, zei Schippers na de series vrijdagmiddag, waarin ze zich met een tijd van 7,19 seconden makkelijk plaatste voor de halve finale. In Glasgow had ze een off-day gehad. En Gent was gewoon pech. Als alles op z'n plek zou vallen, moest een medaille mogelijk zijn, dacht ze.