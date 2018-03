Teleurstellende seizoensstart voor Verstappen in Australië: zesde plaats door vroege spin

Spin

Dat plan kon na de eerste bocht de prullenbak in. Verstappen liet zich bij de start verrassen door Kevin Magnussen in zijn Haas. Hij kwam zo vast te zitten achter Magnussen op de vijfde plek en zag ronde na ronde de twee Ferrari's en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) bij hem wegrijden.



Het maakte zowel hem als zijn team onrustig. 'Hier is geen tijd voor', hoorde hij over de boordradio in zijn oor.



In ronde tien sneed Verstappen te gretig de eerste bocht aan. Met zijn voorbanden reed hij flink over de zogeheten kerbstones (stoepranden), waardoor hij grip verloor aan de voorkant van zijn auto. Verstappens Red Bull spinde en draaide de volle 360 graden. Hij kreeg zijn auto opvallend snel weer onder controle, waardoor hij slechts drie plaatsen verloor.



'Ik had na zes rondjes achter Magnussen opeens heel veel last van overstuur. Het team zag later, bij een pitstop, schade. Er waren dingen afgebroken, al voor die spin, waardoor ik minder grip had en de auto moeilijk te besturen was', zei Verstappen na de race voor de camera van Ziggo Sport.



Hij werd door zijn spin onder meer gepasseerd door teamgenoot Daniel Ricciardo, die drie plaatsen achter hem startte.