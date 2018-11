Telegraaf: Formule 1 benadert Zandvoort, race mogelijk in 2020

Prins Bernhard van Oranje: onbedwingbare handelsdrift met een passie voor racen

Prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven – B voor vrienden – richtte in 2015 Chapman Andretti Partners op, dat in februari 2016 het circuit in Zandvoort kocht.

Zandvoort is in de ogen van Van Oranje en zijn partner Menno de Jong pas een succes als er geld mee wordt verdiend. Al in 2017 maakten Van Oranje en De Jong hun plannen bekend dat ze de Formule 1 weer naar Nederland willen halen.

Dat kost tientallen miljoenen, maar dat geld komt terug, denken ze. Ze anticiperen op de racegekte rond Max Verstappen. Naast de baan is alvast de beachclub Bernie’s geopend, met uitzicht op de Tarzanbocht.

De autoracerij bindt. Van Oranje, die deel uitmaakt van Racing Team Holland, met Jan Lammers en Jumbotopman Frits van Eerd, heeft een voorliefde voor Ferrari en Alfa Romeo. Tijdens een quiz blijkt hij alles te weten over versnellingsbakken, maar hij heeft geen idee waar APK voor staat.

De look-and-feel van de jetset en zijn onbedwingbare handelsdrift maken dat Bernhard jr. in meer dan in naam alleen aan zijn opa doet denken. Hij schroomt niet zich in zijn donkergroene Ferrari 500 Superfast Speziale uit 1964, ooit van zijn grootvader, met dezelfde dandylook (designbril, coltruitje, handschoentjes, getailleerde mantel) te laten vastleggen door het mannenblad Esquire. En beiden – ook dat hebben ze gemeen – reden weleens wat in de prak.