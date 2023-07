Tegenvallende prestaties doen coureur Nyck de Vries de das om: coureur verdwijnt meteen uit Formule 1

Naar wat nu blijkt hield Nyck de Vries onlangs in Engeland zijn laatste perspraatje als Formule 1-coureur. Beeld Getty

Zo eindigt De Vries’ carrière als F1-coureur halverwege zijn eerste seizoen even plotseling als hij afgelopen najaar begon. Op het roemruchte Italiaanse Monza-circuit maakte De Vries in september indruk als invaller. Hij werd negende, waarna een plek in de Formule 1 in het verschiet lag.

Lange tijd leek die droom aan De Vries voorbij te gaan. Met zijn 28 jaar is hij een relatief oude debutant in de Formule 1. In 2018 dacht hij al eens een stoeltje te krijgen bij McClaren, maar die plek ging naar Lando Norris.

De jaren daarna maakte De Vries indruk in andere raceklassen: hij werd kampioen in de Formule 2 en de elektrische Formule E. Hij toonde zich een betrouwbare coureur die zelden door de ondergrens zakt.

Matige prestaties

De coureurs van AlphaTauri, het satellietteam van Max Verstappens Red Bull, presteren dit seizoen matig. De renstal was jarenlang een middenmoter in de Formule 1, maar bungelt nu onder aan het constructeurskampioenschap.

De Vries’ beste resultaat was een twaalfde plaats in Monaco. Hij is samen met Logan Sargeant de enige coureur die nog zonder punten is in het wereldkampioenschap.

De beslissing om afscheid te nemen van De Vries zou zijn genomen door Helmut Marko, als adviseur verantwoordelijk voor de selectie van AlphaTauri. De Oostenrijker heeft een spijkerharde reputatie: hij stuurde al vaker coureurs weg tijdens een lopend seizoen.

Terugkeer Ricciardo

De vermoedelijke opvolger van Nyck de Vries, Daniel Ricciardo, is een bekende naam bij Red Bull, waartoe naast vlaggenschip Red Bull Racing ook AlphaTauri behoort. De coureur reed in 2012 en 2013 al voor de voorganger van AlphaTauri en was daarna vijf seizoenen actief voor Red Bull. In die periode werd hij onder meer twee keer derde in het wereldkampioenschap.

De 34-jarige Australiër verdween aan het eind van vorig seizoen uit de Formule 1. Dit seizoen was hij als reserve verbonden aan Red Bull. Naar verwachting maakt Ricciardo volgende week in Hongarije zijn rentree.