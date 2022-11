Tegenstander van Oranje. Qatar: prima faciliteiten, maar nog geen tiki-taka

Akram Afif (links) en Almoez Ali vieren de 1-0 in de finale van de Azië Cup in 2019. Beeld REUTERS

Internationals van Qatar leven in een gouden kooi. In hun thuisland is het salaris opperbest –van een paar ton voor de waterdragers tot tussen de 1 en 2 miljoen euro voor de beste spelers. Netto.

In Europa zullen ze nooit zoveel verdienen, omdat ze daarvoor kwalitatief tekortschieten. Qatarese clubs werken in de regel ook niet mee aan een vertrek van hun beste spelers. Maximaal vier buitenlanders zijn toegestaan in de Qatar Stars League, daarom is een goede Qatarese speler hen veel waard. Om dikke transfersommen zitten topclubs als Al-Sadd en Al-Duhail ook niet verlegen.

Het verklaart waarom alle Qatarese internationals in eigen land spelen. ‘Het is denk ik ook moeilijk voor de meesten om in Europa te voetballen’, zegt Anouar Diba die lang in Qatar voetbalde en woonde. ‘Ze zijn individueel niet sterk genoeg. De spelers zijn best technisch, maar te beleefd, te beschermd opgegroeid, ze missen een beetje overlevingsdrang. Maar het niveau van de topclubs Al-Sadd en Al-Duhail is niet slecht, hoor. Ik denk dat die clubs wel mee kunnen in de middenmoot van de eredivisie.’

Qatari hechten aan hun thuisland. Diba: ‘Ze zijn als Zuid-Amerikanen, die hebben in een ander land ook altijd heimwee. Maar voor het geld zwerven Zuid-Amerikaanse spelers toch uit. Dat hoeven Qatarese voetballers niet te doen. Ze hebben een luxe, comfortabel leven in een mooi, veilig land en spelen in een leuke competitie. Waarom zouden ze weggaan?’

De vijver is klein, want het land is nu eenmaal klein en de voetbalbond relatief jong. Er zijn rond de 400 geregistreerde profvoetballers.

Sommige internationals speelden kort bij de bescheiden Belgische club KAS Eupen, dat in Qatarese handen was en als vehikel werd gebruikt om uit binnen- en buitenland gerekruteerde spelers ervaring en hardheid op te laten doen.

Het behoort allemaal tot een masterplan om op het WK geen modderfiguur te slaan. In Qatar werken al decennia vooral Spaanse coaches die de spelers het tiki-taka-voetbal moeten bijbrengen. Diba: ‘Ze hebben de allerbeste velden en faciliteiten neergezet, elke Europese topclub stuurt zijn beste jeugdteams langs om te sparren.’

De Spaanse bondscoach Felix Bas heeft alle tijd gekregen om aan een hecht team te bouwen. Zijn spelers, van wie sommigen Afrikaanse roots hebben, zijn al maanden uit de competitie gehaald om zich voor te bereiden. Diba: ‘Ze spelen al jaren samen en zijn echt vrienden van elkaar.’

Nooit kwalificeerde Qatar zich voor het WK. In de historie van de in 1960 opgerichte voetbalbond was de winst van de regionale Gulf Cup in 1994 het enige hoogtepunt. Maar de smaak van winnen kent de ploeg inmiddels al te goed. Op de laatste Azië Cup in 2019 waren de Annabi onhoudbaar met zeven zeges waaronder in de finale tegen Japan (3-1). Tot aan die finale werd geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd.

Het zegt iets over de defensieve kracht, vooral doelman Saad Al-Sheeb was op dreef, daarvoor staan vijf verdedigers die blind van elkaar weten wat ze doen. Voorin stalen de sierlijke Akram Afif, routinier Hassan Al-Haydos en goalgetter Almoez Ali de show. Deelname aan de Copa America, het kampioenschap van Zuid-Amerika, verliep minder voorspoedig met drie nederlagen en een remise.

Kwalificatie voor de knock-outfase over de rug van Ecuador is het grote doel. Diba verwacht niet al teveel voordeel van de klimatologische omstandigheden. ‘In de stadions is het fris door de airco. Maar de sfeer is goed. Winnen ze de openingswedstrijd van Ecuador dan zal het nog meer gaan leven.’

Qatar Wereldranglijst: 50ste Transferwaarde: 15 miljoen Duurste speler: Emerson (7 miljoen) Beste WK-prestatie: debuut Inwoners: 2,7 miloen Gemiddeld inkomeninwoner: 56.000