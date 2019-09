Tegenslag voor Verstappen: software verhinderde hem als raket te vertrekken in Singapore

Max Verstappen overpeinst zijn derde plaats in Singapore. Beeld Getty Images

Hoe dan ook: het beeld van een cham­pagne spuitende Verstappen verbloemde een teleurstellend weekeinde voor de 21-jarige Nederlander. In Singapore moest het zure gevoel van de races in België en Italië worden weggespoeld, waarin Verstappen een bijrol speelde met een uitvalbeurt en de achtste plek.

Het stratencircuit in Zuidoost-Azië ligt Verstappens auto daarentegen traditioneel goed, omdat motorvermogen er minder belangrijk is. Bij slechts twee van de elf voorgaande edities van de avondrace stond er in Singapore geen Red Bull-coureur op het podium. Vorig jaar finishte Verstappen er nog als tweede, nadat hij in de kwalificatie nipt was afgetroefd door Lewis Hamilton.

In de race kon hij het de Brit vervolgens niet meer moeilijk maken, omdat het op de korte en smalle baan lastig inhalen is. Een goede startplek is daarom cruciaal. Acht keer won de coureur die onder het kunstlicht in Singapore vanaf de eerste plek vertrok ook de race.

Verstappen wist zaterdag dus wat hem te doen stond tijdens de kwalificatie: met zijn recent verbeterde Honda-motor de tweede poleposition van zijn F1-loopbaan grijpen. Het werd een teleurstellende vierde startplek. Het verschil met de snelste kwalificatietijd van Ferrari-coureur Charles Leclerc was ruim zes tiende van een seconde.

Dat gat was veel te groot, vond Verstappen. ‘Ik had er veel meer van verwacht. Ik kwam hier om te winnen. Dit was niet goed genoeg’, zei hij zichtbaar teleurgesteld voor de camera van Ziggo Sport.

Chagrijn

Zijn chagrijn was ook te verklaren door de wetenschap dat hij startend vanaf de vierde plek waarschijnlijk weinig kon uitrichten. In voorgaande jaren kon hij met zijn Renault-motor een matige kwalificatie nog weleens repareren met een wereldstart. Zoals twee jaar geleden in Mexico, toen hij als een raket vertrok en vervolgens naar de zege reed.

Met zijn Honda-motor is dat anders. Vorig jaar was Verstappen van de zes coureurs in een topauto degene die met afstand de meeste posities won in de eerste ronde van een race; 33 in totaal, met een gemiddelde winst van 1,65 positie. Dit jaar verloor hij netto acht posities in de eerste ronde, met een gemiddeld verlies van 0,62 plek.

‘Het is altijd een beetje de vraag of het goed gaat of niet’, zei Verstappen begin deze maand over zijn startproblemen in het programma Peptalk. ‘Als we vorig jaar een goede start maakten, wonnen we posities, terwijl we met een slechte start in ieder geval onze plek behielden. Als we dit jaar goed starten, behouden we onze positie, terwijl we bij een slechte start meerdere plaatsen verliezen’, zei hij.

Volgens hem zit het probleem in de software van zijn motor en ligt het niet aan hemzelf. ‘Want ik verleer echt niet ineens hoe het moet’, zei hij.

Tijdens de trainingen voor elke race zoeken coureurs met hun technici naar het perfecte toerental in de motor voor de start, om zo voortvarend mogelijk te beginnen aan een race. Zit er ergens een fout, dan ligt er snel een slechte racestart op de loer. Bij te veel toeren blijven de banden bijvoorbeeld draaien op het asfalt (wheelspin), wat startsnelheid kost. Met te weinig toeren vertrekt de auto simpelweg te langzaam van zijn plek.

De Honda-motor blijkt op dit punt moeilijk af te stellen. Daarnaast is het perfecte toerental op elk circuit ook nog eens anders. Volgens Verstappen is het probleem lastig op te lossen. ‘Maar Honda werkt er hard aan’, zei hij.

In Singapore had Verstappen zondag tot zijn eigen opluchting een ‘prima start’, wat leidde tot het behoud van zijn vierde plek. De Nederlander kampte vroeg in de race wel met bandenproblemen, waardoor hij na 20 van de 61 ronden een pit­stop moest maken. Die vroege stop bleek een geluk bij een ongeluk: Lewis Hamilton reed voor hem in zijn Mercedes langer door en dat bleek de verkeerde racestrategie.

Hamilton kwam na zijn latere pitstop achter Verstappen weer de baan op. In het restant van de race lukte het hem niet de Red Bull-coureur in de problemen te brengen. Verstappen kon op zijn beurt de twee Ferrari’s voor hem niet aanvallen; door de zege van Sebastian Vettel wonnen de Italianen voor het eerst sinds 2008 weer drie races op rij.

Verstappen wilde na de race niet te lang stil te staan bij zijn zesde podiumplek van het jaar. Ja, hij was blij. ‘Maar er is nog genoeg te analyseren en om aan te werken.’