Tegenpolen LeBron James en Stephen Curry jagen beiden op vijfde kampioenschap

LeBron James maakt een succesvolle lay-up tegen Golden State Warriors. Beeld AP

Met het treffen tussen LeBron James (38) en Stephen Curry (35) in de play-offs van de NBA krijgt de grootste, hedendaagse rivaliteit in het Amerikaanse basketbal een nieuw en mogelijk laatste hoofdstuk. De twee supersterren, uithangborden van hun generatie, maken beiden jacht op hun vijfde kampioenschap.

Tussen 2015 en 2018 speelden James en Curry vier opeenvolgende finales tegen elkaar. Curry won er drie, James één. Dit keer kruisen hun paden al in de tweede ronde. In de best-of-seven-serie gaat James met zijn Los Angeles Lakers met 2-1 aan de leiding tegen Golden State Warriors van Curry. Maandagnacht volgt wedstrijd vier.

De bazen van de NBA wreven zich in de handen toen de Lakers en de Warriors aan elkaar gekoppeld werden. James versus Curry staat gelijk aan belangstelling. De kijkcijfers voor de eerste partij uit de serie waren uitzonderlijk hoog voor een ontmoeting in de tweede ronde.

Hun populariteit is terug te zien tijdens de vele reclameblokken die de NBA-partijen onderbreken. Curry prijst een broodje aan, James een zak chips, en zo zijn er nog talloze andere commercials waarin de gezichten van de NBA verschijnen. De twee hebben succes als zakenmannen, vooral James. Die werd vorig jaar de eerste, nog actieve basketbalmiljardair.

Tegenpolen

Op het veld zijn de twee tegenpolen. James, 2.06 meter groot, is de machtige, uit de kluiten gewassen spelbepaler met explosiviteit en uitzonderlijk spelinzicht. Dit seizoen kroonde hij zich tot topscorer aller tijden. De kleinere, behendige Curry (1.88 meter) schoot de NBA sinds zijn debuut in 2009 aan flarden met diepe driepunters. Door zijn toedoen won het schieten van afstand aan populariteit.

James drukte ook buiten de lijnen zijn stempel op de NBA door te beseffen hoe groot de macht van de sterspeler kan zijn. De Amerikaan tekende vaak korte contracten en wisselde van club wanneer hij wilde. Het kreeg navolging bij andere sterren, die tegenwoordig al voor het aflopen van hun contract een vertrek forceren. In zijn twintig jaar in de NBA speelde James voor Cleveland Cavaliers, Miami Heat, opnieuw de Cavaliers en daarna de Lakers. Curry speelde elk van zijn veertien seizoenen in het blauw-geel van Golden State Warriors.

Opmerkelijk: de twee rivalen werden geboren in hetzelfde ziekenhuis in Akron, in de staat Ohio. Curry, zoon van een profbasketballer, verhuisde al snel naar North Carolina. James bleef en werd de grote basketbalhoop van de regio, een tienersensatie als middelbare scholier. The Chosen One, zoals hij op zijn rug liet tatoeëren. De Uitverkorene.

James had zijn eerste twee kampioenschappen met Miami Heat op zak, toen hij in 2014 terugkeerde naar Cleveland. Dat hij daar slechts één kampioenschap won, in 2016, is te danken aan Curry en zijn Warriors. De schutter won drie kampioenschappen tegen de Cavaliers van James. Bij twee daarvan (2017, 2018) kreeg hij hulp van de inmiddels vertrokken superster Kevin Durant, die de Warriors vrijwel onverslaanbaar maakte.

Afgelopen seizoen won Curry zijn vierde finale tegen Boston Celtics. James voltooide zijn kwartet in 2020 met de Lakers, in een vanwege de coronapandemie hermetisch afgesloten ‘bubbel’ in Florida.

Respect

Altijd bleef de rivaliteit vriendschappelijk. ‘Ik heb niets dan respect voor Steph en alles dat hij bereikt heeft’, zei James voorafgaand aan de serie. Curry, terugblikkend: ‘Het is mooi dat we na al die jaren de mogelijkheid krijgen om nog een hoofdstuk toe te voegen aan onze onderlinge strijd.’

Dat de ontmoeting al plaatsvindt in de tweede ronde, is het gevolg van de matige seizoenen van de Lakers en Warriors. James leek de play-offs zelfs te gaan missen, totdat zijn team laat in het seizoen werd gerenoveerd en op stoom raakte. Regerend kampioen Golden State worstelde vooral met uitwedstrijden en eindigde als zesde in de westelijke divisie.

Veel vaker zullen de twee megasterren elkaar niet meer treffen. De inmiddels 38-jarige James, nog altijd een van de beste spelers, zit diep in de herfst van zijn carrière. Hij wil nog samenspelen met zijn zoon Bronny (18), die in 2024 naar verwachting zijn NBA-debuut zal maken. Afgelopen weekend maakte James junior bekend dat hij komend jaar voor de universiteit van USC zal gaan spelen, dicht bij zijn vader in Los Angeles.

Zo dominant als voorheen is die niet meer. The King heeft meer hulp nodig van zijn teamgenoten en laat de opbouw vaak aan een ander. Bovendien speelt hij op een gehavende voet die na het seizoen waarschijnlijk geopereerd moet worden. Toch gelden de opgeleefde Lakers als outsider voor de titel.

Curry toonde in de eerste ronde van de play-offs nog in de bloei van zijn leven te verkeren. In de beslissende zevende wedstrijd tegen Sacramento Kings was hij bepalend met vijftig punten. James rekende op zijn beurt af met Memphis Grizzlies, net als de Kings een groep jonge honden. Ze zullen op hun beurt moeten wachten. Het tijdperk James-Curry mag dan op zijn einde lopen, de twee zijn nog niet bereid om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie.