Tegen Montenegro schiet Oranje-voorhoede erop los en is er een hoofdrol voor Frenkie de Jong

Frenkie de Jong was tegen Montenegro ontembaar met zijn dribbels. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘We begonnen enorm slecht’, oordeelde Louis van Gaal na afloop van Nederland - Montenegro tegenover de camera’s van de NOS. ‘De eerste vijftien minuten leken we wel stress te hebben, daarna herpakten we onszelf volledig. Ten opzichte van het duel met Noorwegen waren we een stuk zorgvuldiger.’

De cijfers ondersteunen het relaas van de bondscoach. In het eerste kwartier kwam tegenover het toen nog compact verdedigende Montenegro het aanvalsspel van Oranje niet op gang. Na een kwartier was de oogst: twee schoten op doel en twee pogingen die werden geblokt door Montenegrijnse verdedigers.

Schiettent in Eindhoven

Na de stugge openingsfase was Oranje los. In de resterende 75 minuten kwam Nederland tot een bijzonder hoog totaal van 26 schoten. Gemiddeld was Oranje na de lastige openingsfase goed voor een doelpoging per drie gespeelde minuten, een moordend tempo. Het Phillips Stadion verwerd vooral na rust tot een schiettent.

Met zes schoten en vijf gecreëerde kansen voor ploeggenoten was de rol van Memphis Depay in het Nederlandse aanvalsspel ouderwets belangrijk, zelfs buiten zijn twee treffer gerekend. Ook Cody Gakpo, met een assist op Memphis’ 2-0 en een loeiharde knal bij de 4-0, en Steven Berghuis konden tevreden zijn. Berghuis was met vijf schoten vaak dreigend en gaf een ragfijne steekpass op Georginio Wijnaldum bij de 3-0.

Dirigent voor eigen defensie

Waar de voorhoede van Oranje een prima duel afwerkte, was de glansrol voor de man die tussen de verdediging en het middenveld het Nederlandse spel in goede banen leidde. Frenkie de Jong speelde vanuit statistisch oogpunt een nagenoeg perfecte wedstrijd.

Onder Van Gaal speelt Oranje in een 4-3-3-formatie met ‘de punt naar achteren’ op het middenveld. Met andere woorden: Nederland speelt met één verdedigende middenvelder (De Jong) en twee vooruitgeschoven midmids (Wijnaldum en Klaassen). Vooralsnog betekent deze verschuiving dat De Jong een nog grotere rol in het Nederlandse balbezit vertolkt. In de twee wedstrijden onder Van Gaal kwam De Jong gemiddeld 115 keer aan de bal, het meeste van alle spelers.

Tegen Montenegro ging De Jong voorop qua ‘zorgvuldigheid’, een kernwoord onder Van Gaal de afgelopen week. 85 van zijn 91 passes kwamen aan, alleen Davy Klaassen (30 uit 30 passes) kwam tot een hogere nauwkeurigheid dan De Jong (93 procent).

Avontuurlijk

Behalve secuur was De Jong ook avontuurlijk met zijn passing. Liefst 69 van zijn passes eindigden op de helft van Montenegro, met vijftien verschil het meest van alle spelers van Oranje. Alleen Stefan de Vrij (28 keer) leverde meer voorwaartse passes af dan De Jong (26), terwijl hij als controleur ook dikwijls met zijn rug naar het vijandelijk doel de bal moet komen ophalen bij de eigen defensie.

Nog beter was De Jong als hij het heft in handen nam. Vijf keer ging hij een dribbelsolo aan, vijf keer slaagde die actie. Daarmee voltooide De Jong niet alleen de meeste dribbelacties van iedereen op het veld, maar zelfs meer dan alle andere Oranje-spelers in de achterhoede en het middenveld tezamen.

En als vanouds was De Jong in defensief opzicht stilletjes ook een uitblinker. Zijn totaal aan balveroveringen (8) was het hoogste in de wedstrijd.