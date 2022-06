Tegen Engeland komen de Nederlandse cricketers niet weg met een mindere bowl

Tijdens de match tegen Engeland deelt Bas de Leede handtekeningen uit aan jeugdige cricketfans. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘More and more’, klinkt het uit de speakers. ‘People just want more and more’, zingen duizenden kelen meteen mee. Uren zitten de voornamelijk Engelse fans al te kijken naar de cricketinterland tussen hun land en Nederland, maar nee, de lol is er nog lang niet vanaf.

Normaal is het bij cricketclub VRA druk als er honderden toeschouwers zijn, maar dezer dagen is het stadionnetje in Amstelveen bevangen door de magie van Thialf. Geen dweilorkest hier, maar ook op Abba, Queen en The Beatles kunnen duizenden mensen uit hun dak gaan voor een sport waar een groot deel van de wereld weinig tot niets van begrijpt.

Met één verschil: in tegenstelling tot schaatsen is cricket wereldwijd wél een grote sport, waar een flink deel van de wereldbevolking juist meer en meer van wil. Zeker de Engelse fans, die de hele wereld over reizen om hun teams te volgen, ook als ze drie keer tegen de kleine cricketnatie Nederland moeten.

Wereldrecord

Vrijdag kregen ze meteen waar voor hun geld toen Engeland uithaalde met een nieuw wereldrecord. Voor de Nederlandse international Bas de Leede (22) was het een dag later ‘wel even raar wakker worden’. De Nederlanders wisten heus wel dat het moeilijk zou worden. ‘Maar zo dik verliezen’, zegt De Leede. ‘Nee, nee, dat hadden we zeker niet verwacht.’

Bij cricket gaat erom zoveel mogelijk runs tussen de twee wickets te maken, hoe beter je slaat hoe makkelijker dat gaat. Engeland sloeg maar liefst 498 runs bij elkaar, het hoogste aantal ooit in een eendaagse interland. De Leede: ‘Je weet eigenlijk niet zo goed hoe je je moet gedragen als zoiets je overkomt.’

In de eigen slagbeurt kwam Nederland tot een respectabele 266 runs, waardoor de eer nog een beetje werd gered. ‘Maar het is nog altijd alsof je met 10-2 of 10-3 verliest in het voetbal’, aldus de zoon van oud-international Tim de Leede.

De rand van het cricketveld, de zogenoemde boundary. Een plek waar ook vogels zich thuisvoelen. Beeld Klaas Jan van der Weij

De wedstrijden tegen Engeland – dinsdag is de laatste – zijn in het kader van de ICC Super League. Aan die competitie doen de twaalf beste cricketnaties, met een zogenaamde test-status, van de wereld mee. Nederland is daar als ‘best of the rest’ aan toegevoegd, omdat het een competitie met niet-testlanden won.

In de Super League verloor Nederland een paar weken geleden drie keer van de West Indies, maar eerder werd wel twee keer gewonnen van Ierland. Nederland staat laatste en de wedstrijden tegen Engeland zijn helemaal een realitycheck.

Beste slagmannen

‘Zij stonden gewoon niet normaal goed te batten’, legt De Leede uit na de wedstrijd van vrijdag. ‘Tegen mindere teams kom je soms weg met een mindere bowl, dat kun je tegen hun niet veroorloven. Zij hebben drie, vier van de beste slagmannen in de wereld, als die gaan dan is er geen houden meer aan.’

Schrale troost voor de Nederlanders is dat ook andere, grotere cricketlanden ervan langs krijgen. Tegen Australië scoorden de Engelsen onlangs 481 runs. ‘Zij steken er op dit moment echt bovenuit’, zegt De Leede. ‘Er is een groot gat tussen Engeland en de rest van de top.’

Bas de Leede krijgt zijn bat onder een Engelse aangooi. Beeld Klaas Jan van der Weij

Dat is nogal een verschil met een decennium geleden, want toen deed Engeland het juist slecht bij de kortere vormen van cricket. Testcricket kan dagenlang duren, omdat er geen limiet zit op het aantal ballen dat geslagen wordt en de tijd die een wedstrijd mag duren. Bij eendaagse wedstrijden, zoals die in Amstelveen, en T20 is dat wel het geval.

In 2009 en 2014 lukte het Nederland twee keer om Engeland te verslaan bij T20, de kortste vorm die inclusief pauze nog altijd zo’n 3,5 uur duurt. Vooral die eerste nederlaag kwam in het land waar de sport is ontstaan als een schok, maar sindsdien is er veel veranderd. Nu is Engeland juist goed in het snellere cricket, waarbij je aanvallender moet batten om zoveel mogelijk runs te scoren. Australië en India zijn beter in het testcricket, waarbij de team witte tenues dragen.

Cricketsnack

‘Je kunt het vergelijken met fastfood eten en eten in een restaurant’, zegt Engelsman Nick Smith over de crickettypes. De cricketsnack tegen Nederland spoelen veel van de Engelse fans om elf uur ’s ochtends al weg met bier. Dat lijkt ze net zo goed af te gaan als het dragen van een korte broek in het matige Hollandse weer.

Een slang van lege plastic bierbekers, gemaakt door de Engelse fans, meandert over de tribunes van VRA. Beeld Klaas Jan van der Weij

Een blik op de tribunes is genoeg om te zien dat cricket in Engeland bepaald geen elitaire sport is. De kleren van sommige fans staan alleen goed omdat ze met Engelse flair worden gedragen. Een vriendengroep heeft gekozen voor een korte broek met colbert, een met tijgerprintmotief, anderen met een fruitthema, roze met palmbomen, flamingo’s en relatief sobere Aloha-stijl. Weer anderen spelen met plastic bats en slaan een balletje. ‘That’s lovely’, klinkt het na een mooie bal.

‘Dit heeft de sfeer van het clubcricket bij ons’, zegt Smith. In Engeland staan de aantallen weliswaar onder druk, maar een volkssport is het zeker nog wel en er zijn nog altijd ongeveer 300 duizend actieve cricketers. In Nederland zijn het er zo’n 5 duizend.

Nazaten van Nederlanders

‘Daar heb je achttien profteams, hier nul’, zegt De Leede, die zelf een jaar in het jeugdteam speelde van Marylebone, de oudste club van de wereld. ‘Dat is het verschil.’ In het nationale team zitten veel nazaten van Nederlanders die naar grote cricketlanden zijn geëmigreerd en ook Nederlanders die hier zijn opgegroeid, maar wortels hebben in die landen.

Een nieuw negatief wereldrecord bleef ze gisteren bespaard. De mannen in het oranje en donkerblauw begonnen deze keer met slaan en kwamen tot 235 runs. Relatief ietsje beter dan vrijdag, omdat de wedstrijd vanwege de regen werd ingekort, maar nog altijd geen enkel probleem voor de Engelsen, die er met 239 vrij snel overheen gingen.

‘Wij kunnen hier alleen maar van leren’, blijft De Leede optimistisch. Na een aantal jaren cricketen in de hele wereld is hij zelf teruggekeerd in Nederland en begonnen aan een studie bedrijfskunde. Afgelopen donderdag had hij zijn laatste eerstejaarstentamen. Lachend: ‘Dat ging gelukkig een stuk beter dan de wedstrijd.’