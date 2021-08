Tegen Benfica moet het gebeuren voor PSV, dat de aansluiting met de Europese subtop zoekt

Gakpo in actie tegen Benfica. Beeld ANP

De kansen

Portugese media waren eensgezind na de eerste wedstrijd. Benfica zegevierde, maar had ook geleden. Dat De Adelaars het na rust moeilijk hadden tegen de ploeg van trainer Roger Schmidt lag volgens hen vooral aan Cody Gakpo. Met zijn dribbels was hij de verpersoonlijking van de wederopstanding van PSV.

Met Gakpo aan de linkerkant en Noni Madueke aan de rechterkant beschikt PSV over twee veelbelovende talenten. Watervlugge spelers die met flair voetballen, hun tegenstander kunnen uitspelen en uit het niets een doelpunt kunnen maken. Zie hoe Gakpo PSV vorige week na een lange solo terugbracht in de wedstrijd.

Het zijn wapens die van PSV een ploeg maken waar het gevaar altijd op de loer ligt. ‘Vooral als PSV kan omschakelen, gaat het heel hard. Dan rennen ze met vier of vijf man in volle sprint richting het doel van de tegenstander. De snelheid van Gakpo en Madueke en de slimmigheid van Mario Götze spelen dan een grote rol’, zegt oud-PSV’er Arnold Bruggink.

Madueke had zaterdag slechts drie minuten nodig om te scoren tegen Cambuur. Bij een van zijn eerste balcontacten omspeelde de ingevallen 19-jarige Engelsman zijn tegenstander behendig om in de verre hoek raak te schieten. Een fraai doelpunt, maar niet één die bij de internationale scouts met hoofdletters in de boekjes genoteerd zal zijn.

Grote clubs uit Europa nemen het ter kennisgeving aan hoeveel doelpunten Madueke in de eredivisie tegen de clubs uit het rechterrijtje maakt. De puissant rijke eigenaren en directeuren worden pas wakker als de grootste talenten uit de eredivisie het laten zien op de grootste Europese toernooien, het liefst in de Champions League.

Ajax plukte in 2019 de vruchten van zijn zegetocht door Europa, die stopte in de halve finale van de Champions League. Frenkie de Jong vertrok voor 75 miljoen euro naar Barcelona. Juventus legde ongeveer 70 miljoen neer voor Matthijs de Ligt. Een seizoen later maakten Hakim Ziyech (Chelsea) en Donny van de Beek (Manchester United) de oversteek naar Engeland.

Het maakt nieuwsgierig om talenten als Madueke en Gakpo tegen de beste ploegen van Europa aan het werk te zien en kan bovendien waardeverhogend werken.

De bedreigingen

‘Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd’, zei PSV-verdediger Olivier Boscagli afgelopen weekend. ‘Niet veel spelers in ons team hebben eerder in de Champions League gevoetbald.’ En Götze: ‘We weten dat Benfica meer ervaring heeft dan wij.’

Van de PSV-spelers die tegen Benfica vermoedelijk in de basis starten, weten alleen André Ramalho, Marco van Ginkel en Götze hoe het is om op het hoofdpodium van Europa te spelen. Voor de anderen is Benfica misschien wel de grootste wedstrijd uit hun carrière.

De zenuwen braken PSV vorige week in openingsfase op, alsof een aantal spelers onder de indruk was van het immense stadion, de tegenstander en de Champions League-hymne vooraf. PSV keek binnen tien minuten tegen een achterstand aan en maakte die niet meer goed.

‘Geduld is het toverwoord’, meent Bruggink. Al weet hij dat PSV een 2-1-nederlaag moet wegwerken. ‘Met 25 duizend uitzinnige supporters die je naar voren schreeuwen, ben je als speler snel geneigd om de achterstand meteen goed te willen maken en bestaat de kans dat je jezelf voorbij rent. Dan kom je er vaak bedrogen uit tegen de geslepen Portugezen.’

Uitschakeling tegen Benfica zou een flinke streep door de Eindhovense ambities betekenen. PSV wil over twee jaar bij de beste 32 clubs van Europa horen. Champions League-deelname in het huidige seizoen zou de club bij de nieuwe verdeling van de Champions League-tickets in 2023 een grotere kans geven om te mogen deelnemen aan het miljardenbal.

Niet alleen kan PSV zich bij een uitschakeling tegen Benfica niet meten met de crème de la crème van Europa. De club loopt ook nog eens minimaal vijftien miljoen euro mis, ten opzichte van de Europa League waartoe het dan veroordeeld is. Geld dat PSV goed kan gebruiken, wil het alleen al nationaal het gat met Ajax niet groter laten worden. De rijkere concurrent uit Amsterdam is als kampioen al verzekerd van de Champions League-miljoenen.

Met enige regelmaat deelnemen aan de Champions League is een vereiste, wil de club zich de komende jaren nestelen in de subtop van Europa. Alleen daarom al staat er veel op het spel tegen Benfica, de huidige nummer 32 van Europa.