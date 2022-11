Tegen Ajax kan Daphne van Domselaar van FC Twente weer even laten zien wat echt keepen is

Daphne van Domselaar stopt de penalty van Romée Leuchter. Beeld ANP

Een penaltykiller wil Daphne van Domselaar zichzelf niet noemen. Zo vaak krijgt de keeper van Twente en het Nederlands elftal geen strafschop tegen. Maar deze kwam precies op het juiste moment. In de topper tegen Ajax, vlak voor rust bovendien, duikt ze naar de goede hoek en zorgt ze ervoor dat Twente met 1-0 kan gaan rusten.

Ze kent Romée Leuchter, de penaltynemer, wel van het Nederlands elftal. Daar oefenen ze geregeld op strafschoppen. Om die reden weet ze dat de spits geen vaste hoek heeft. ‘Ik probeer altijd mijn kennis te gebruiken, maar dit was mijn ingeving. Ik koos een hoek en tijdens de aanloop voelde ik al dat ze deze kant op zou gaan.’

Altijd fijn voor een keeper, maar zeker Van Domselaar had de redding wel even nodig. Niet omdat ze dit jaar slecht staat te keepen, maar vooral omdat ze in de meeste wedstrijden niet zo veel toekomt aan ballen tegenhouden. Keepen in de top van de eredivisie komt dit seizoen neer op een extreme oefening in concentratie behouden.

‘Tegen Ajax had ik eindelijk een keer wat te doen’, zegt de keepster na afloop in de catacomben van de Grolsch Veste. De topper in het Nederlandse vrouwenvoetbal trok 4 duizend toeschouwers naar het stadion, waar geen airco nodig was om een voetbaltemperatuur te bereiken. Twente won met 3-1, zoals het de laatste jaren zo vaak wint van Ajax.

Doorbraak bij EK

Vorig jaar speelden ze in de competitie nog drie keer tegen elkaar, Twente won net zo vaak en werd voor de achtste keer kampioen. Ook toen stuitten de Ajacieden vaak op de vrouw die op dat moment nog niet zo bekend was. In de zomer brak Van Domselaar door, toen ze op het EK onverwachts Sari van Veenendaal moest vervangen onder de lat bij de het Nederlands elftal.

Vooral in de kwartfinale tegen Frankrijk verrichtte ze redding na redding. Bijna in haar eentje hield ze de hoop op een vervolg levend, maar in blessuretijd moest ze toch buigen. Voor een penalty, die ze toen niet hield. Het was een van de 27 doelpogingen die ze die wedstrijd voor haar kiezen kreeg.

‘Ik weet niet of het er dit seizoen in alle wedstrijden zoveel zijn’, lacht ze. Acht wedstrijden heeft Twente tot nu toe gespeeld en de uitslagen zeggen eigenlijk alles: twee keer 9-0-winst, een keer 6-0, 5-0, 4-0. De verschillen tussen de top en de rest zijn altijd al aanzienlijk, maar zijn dit seizoen zeker niet minder geworden. Voor de wedstrijd tegen Ajax moest Van Domselaar een keer een bal uit haar doel halen, maar zelfs in die wedstrijd tegen PSV had ze naar eigen zeggen weinig te doen.

‘Tegen Heerenveen was het in de eerste tien minuten nog best druk’, legt ze uit. ‘Maar na drie reddingen was het klaar, dat vind ik wel heel weinig.’ Het was een van de wedstrijden die met 9-0 gewonnen werd.

Ze ziet heus wel dat het eigenlijk heel positief is. Het betekent dat haar team ‘goed staat’. Uit de kampioensploeg van vorig jaar is Kerstin Casparij vertrokken naar Manchester City, maar de kern is intact gebleven. Ook Van Domselaar bleef, al was er na het EK veel interesse.

In de schijnwerpers

‘Na zo’n toernooi is alles mooi, je staat in de schijnwerpers’, zegt ze over haar beslissing bij Twente te blijven. ‘Maar bij zo’n stap naar het buitenland komt heel veel kijken. Het moet goed voelen. De tijd was superkort, dus ik was blij dat ik terug kon naar mijn oude stekkie.’

Na dit seizoen zal het er waarschijnlijk van komen. Nu is het de kunst in veel wedstrijden vooral zichzelf bij de les te houden. ‘Ik ben vaak gewoon aan het coachen en de boel aan het neerzetten’, legt ze de truc uit. Ze moet zichzelf een taak geven, voorkomen dat ze doelloos gaat toekijken.

‘Ik moet niet gaan denken: die zijn lekker aan het voetballen daar. Ik kan er ook energie uithalen als iemand een heel goeie bal geeft. Ik heb wel mijn dingetjes om ervoor te zorgen dat ik niet inkak.’

In de tweede helft passeerde Leuchter haar toch een keer. De Ajax-aanvaller brak op randje buitenspel door en schoot de bal makkelijk langs Van Domselaar. Maar toen Sherida Spitse in de slotfase een van haar befaamde vrije trappen mocht nemen, tikte ze bal over de lat. Even kon de keepster weer laten zien dat ze keepen kan.

‘Die andere wedstrijden, daar leer ik niet van’, weet ze. ‘Nou ja, misschien om 90 minuten de focus te houden, maar echt keepen is het niet.’