Ted-Jan Bloemen is terug en waarschuwt Nederlandse concurrentie: ‘Ik ga meedoen om de prijzen’

Maar afgelopen weekend, op de 5 kilometer tijdens de wereldbekerwedstrijd in zijn woonplaats Calgary, had hij het weer. Het gevoel dat hij over het ijs vloog. Het leverde Bloemen een tweede plek op, kort achter Patrick Roest. ‘Eindelijk’, haalde hij na afloop opgelucht adem, met een grote cowboyhoed op zijn hoofd, geschenk voor de prijswinnaars in Calgary. ‘Ik ben er weer.’

Dat heeft even geduurd. Na zijn olympisch succes brak er voor Bloemen een in sportief opzicht lastige periode aan. ‘Jarenlang heb je gedroomd van die gouden plak en opeens heb je hem in je handen. Wat dan?’ Hij besloot zijn schaatsen even op te bergen en samen met zijn vrouw twee maanden door Azië te trekken met een rugzak. De achterstand die hij daardoor op de schaatsbaan opliep, maakte hij vorig seizoen niet meer goed. Pas op het einde, bij de WK afstanden, was hij weer een schim van de oude kampioen: hij werd vijfde op de 5 kilometer op bijna zes seconden van de Noorse winnaar Sverre Lunde Pedersen.

Dochter Fiene

Deze zomer kwam er weer een kink in de kabel. Een leuke weliswaar, hij werd vader van dochter Fiene – maar toch: weer had hij zijn hoofd niet helemaal bij het schaatsen, al was de opgelopen achterstand dit keer kleiner. De eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen moest hij gebruiken om weer in het ritme te komen. Hij maakt er zelf een grapje over: ‘Je moet het wel een beetje spannend houden voor jezelf hé.’

Bloemen, 33 jaar geleden geboren in Leiderdorp en opgegroeid in Gouda, is geen doorsnee-schaatser. Vraag hem hoe het gaat en hij begint niet over rondjes 29.2 of goed lopende bochten. Nee, hij zegt: ‘Ik heb een geweldige vrouw en een prachtige dochter. Dus ik ben a happy person.’

In 2014 stuurde hij een e-mail naar Bart Schouten, de Nederlandse bondscoach van Canada. Of hij zich bij hen kon aansluiten, want in Nederland was hij op dood spoor beland. Die mogelijkheid om van land te veranderen bestond vanwege de nationaliteit van zijn vader. Die is geboren in de Canadese provincie New Brunswick.

Nadat Schouten bevestigend had geantwoord, pakte Bloemen, met in zijn spoor partner Marlinde, zijn boeltje op en emigreerde naar Canada. Daar vond hij wat hij in Nederland nooit had ervaren: rust en vertrouwen. En: een trainer die precies wist hoe je hem moet benaderen. Onder leiding van Schouten won Bloemen olympisch goud en veroverde hij wereldrecords op de 5 en 10 kilometer.

Alles opzijzetten

Schouten heeft altijd geduld gehad met zijn pupil, ook toen hij de afgelopen twee jaar worstelde met de vraag of hij het nog wel kon opbrengen om alles opzij te zetten voor weer zo’n compromisloos traject naar de Spelen. ‘Het is heel simpel’, zegt Schouten. ‘Ik confronteer Ted-Jan elke training met zijn uitvoering als het niet goed gaat. Deze zomer heb ik hem gevraagd: wil je nog wel? Ik zie het niet. Het is mijn taak om dat te zeggen. Dat vindt hij niet makkelijk, zelfvertrouwen is heel belangrijk voor hem. Maar hij begrijpt het wel.’

‘Het heilige vuur is er zeker nog’, verzekert Bloemen. ‘Vorige week maandag tijdens de training zei ik nog tegen Bart: ik ben weer de oude. Een dag later voelde ik me nóg beter. Nu ben ik echt de oude, zei ik. Zo ging dat een paar dagen door. Kortom, elke dag word ik beter.’

Inmiddels heeft hij een manier gevonden om topsport en een gezinsleven te combineren. Vorige week, in zijn woonplaats Calgary, zaten vrouw Marlinde en dochter Fiene op de tribune, terwijl hij zijn trainingsrondjes afwerkte. Na de training nam hij zijn dochter mee het ijs op. Tussen de wedstrijden door sliep hij niet in een hotel, maar thuis bij zijn gezin. Hij voelt zich er prettig bij.

‘Ik heb mezelf op een natuurlijke manier de kans gegeven mijn motivatie en de liefde voor het schaatsen terug te vinden. Dat is gelukt. ‘Het moet over twee jaar leiden tot een nieuw olympisch succes in Beijing. Maar eerst wacht deze week de WK afstanden in Salt Lake City, waar hij donderdag (5 kilometer) en vrijdag (10 kilometer) in actie komt. Bloemen waarschuwt alvast de Nederlandse concurrentie. ‘Ik ga meedoen om de prijzen.’