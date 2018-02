Ted-Jan Bloemen: geplaagd, gedold en weggestuurd in Nederland, maar nu voor Canada olympisch kampioen

Een week later lag hij in de kreukels. Zijn teamgenoot Steve Waples sneed in de warming-up bij een wereldbeker in Inzell met zijn schaats fors in het linkerscheenbeen van Bloemen. Het kostte hem zijn eerste kansen om de heerschappij op de lange afstanden van Kramer over te nemen. Het was het oude liedje.



In Nederland was Bloemen nooit constant in zijn prestaties. Het werd meteen afgestraft. Altijd was er een ander die zijn plaats innam. Bij de ploegen DSB, Noord-Holland/Utrecht, APPM, Friesland, BAM en Project 2018 schrapten ze zijn naam uit het bestand.



De laatste kans, Canada, bood hem vier jaar vastigheid. Hij mocht wennen. Schouten, een man die zuinig met de bondsdollars moet omspringen, bepleitte steeds geduld. Hij zag de parel in Bloemen, maar er zat een slordig levende oester om heen. Het eerste jaar werd besteed aan lifestyle. Hoe leeft een prof? Het lukte hem, alleen niet altijd even goed. Een weekje in Europa was een week niet getraind. Zo bleek weldra.