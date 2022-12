Ted-Jan Bloemen (36) vindt schaatsen eindelijk weer leuk: ‘Ik was continu moe en chagrijnig’

Ted-Jan Bloemen op de Winterspelen van 2018, in een rit op de 5.000 meter die hem een zilveren medaille oplevert. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ted-Jan Bloemen vond het schaatsen de afgelopen jaren niet zo leuk meer. Toch is hij er deze winter gewoon weer bij. Sterker: juist daarom is de olympisch kampioen van 2018 (10 kilometer) er deze winter weer bij. De Nederlandse Canadees wilde het plezier in de sport hervinden.

Het zijn drukke dagen voor Bloemen. Zijn vrouw Marlinde is net bevallen van hun tweede kind, zoontje Thias. ‘Beppe’ is uit Nederland gekomen om te helpen, want tussen het verschonen van de luiers door werkte Ted-Jan Bloemen zijn laatste trainingen af voor het wereldbekerweekend in Calgary, dat vrijdag begint. ‘Het is wel even wat drukker’, vertelt hij telefonisch vanuit Canada.

Hij traint niet meer zoveel als vroeger. Dat is een leeftijdskwestie. Hij is 36 en het lichaam is niet meer zo veerkrachtig als toen hij twintiger was. Een pittige training hakt er dieper in dan voorheen. Het herstel duurt langer. Afgelopen jaren merkte hij dat al. ‘Ik was heel vaak heel vermoeid. Het werd steeds zwaarder om het trainingsprogramma van mijn 25-jarige ploeggenoten te volgen.’

Hij moest op zijn tenen lopen om de trainingsschema’s af te werken en dat trok een zware wissel op zijn humeur. ‘Ik was continu moe en chagrijnig.’ Dat was thuis geen pretje, maar op het ijs ook niet. Sowieso beviel het leven als schaatser hem de afgelopen jaren maar matig. Dat kwam niet alleen door de vermoeidheid en de slechte luim, maar ook door de coronapandemie. Door strenge maatregelen in Canada was hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt en werd het avontuurlijke aspect van de topsport steeds kleiner. ‘De afgelopen jaren waren zwaar. Ik was het plezier verloren.’

Olympische deceptie

Op de Winterspelen van afgelopen februari, in de Chinese covidbubbel, lukte het Bloemen niet om zijn olympische titel op de 10 kilometer te prolongeren. Hij werd achtste, op ruim 30 seconden van winnaar Nils van der Poel. Zou hij tegen de Zweed hebben gereden, dan was hij door hem op een rondje gereden. Voor de voormalig wereldrecordhouder was dat een veel te groot gat.

Na die olympische deceptie drong de vraag zich op of hij nog wilde blijven schaatsen op zijn leeftijd, na zulke magere jaren. Ja, luidde zijn antwoord. ‘Ik wilde door om mijn carrière niet met dat bittere gevoel af te sluiten. Het moest anders.’

Een van de belangrijkste aanpassingen was het terugbrengen van het aantal trainingen: van tien keer per week naar zes. Per keer traint hij wel iets langer, onder de streep is hij ongeveer 20 procent minder gaan trainen. ‘Daardoor heb ik meer energie en tijd voor mijn gezin, maar ook om te genieten van het sporter-zijn.’ Dankzij de extra hersteltijd kan hij zijn oefeningen bovendien nauwgezetter en dus efficiënter uitvoeren.

‘Het is best spannend’, zei zijn coach Bart Schouten eerder dit najaar in Thialf over die nieuwe aanpak. Ook Bloemen, die veel input op zijn schema heeft, vindt dat. Schaatser en trainer bevinden zich samen op onbekend terrein. ‘Het is niet zo gek om het trainingsprogramma aan te passen voor oudere schaatsers, maar toch gebeurt dat niet zoveel.’

Wereldbeker

Vooralsnog lijkt het verminderen van de trainingslast te werken. Bloemen was snel in Quebec bij de nationale kampioenschappen in oktober, waar hij de 5 en de 10 kilometer won. Toch liet hij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van deze schaatswinter aan zich voorbijgaan. Hij wilde zijn vrouw bijstaan in de laatste zware maanden van haar zwangerschap en niet het risico lopen de geboorte van zijn zoontje te missen.

Bovendien, hij kent dat rondreizend schaatstheater inmiddels wel. Hij gaat al anderhalf decennium mee, eerst uitkomend voor Nederland en sinds 2014 voor Canada. ‘Ik was er niet rouwig om om er twee te missen.’

Zaterdag keert Bloemen terug in de wereldbeker, op de 5.000 meter. Het is lekker dicht bij huis in Calgary en dat twee weken achtereen. Volgend weekeinde is de Olympic Oval opnieuw het decor voor de mondiale competitie, dan met Bloemens favoriete 10.000 meter op het programma.

Slechter ijs

Hij verwacht hij geen wondertijden, niet van hemzelf, maar ook niet van anderen. Terwijl zijn collega’s in Polen en Noorwegen reden, maakte hij zijn rondjes op zijn thuisbaan in Calgary. Hij merkte zoals vaker de afgelopen jaren dat de ijsvloer er niet meer zo goed is als vroeger. De Olympic Oval staat dankzij de hoge ligging en dus ijle lucht als recordbaan bekend, maar die status is steeds wankeler. De vriesmachines zijn inmiddels 35 jaar oud en geven vaak problemen. ‘Maar er is geen geld om het goed te reviseren’, zegt Bloemen. ‘Ik denk daarom niet dat het sneller zal gaan dan in Heerenveen.’

Presteren is voor Bloemen nog steeds belangrijk, maar plezier maken is ook uitdrukkelijk een doel geworden. Een doel dat hij in zijn voorbereiding al bereikte. Sinds de zomer en zeker nadat bij de eerste wedstrijden was gebleken dat hij nog altijd scherpe tijden kan rijden, is hij weer helemaal in zijn element. Zozeer dat het einde van zijn carrière er zelfs door lijkt te verschuiven. Aanvankelijk wilde hij er nog één seizoen aan knopen. ‘Maar met zoveel plezier kan ik nog wel langer door.’