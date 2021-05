Technisch superieur Ajax heeft geen kind aan naar adem happend Feyenoord

Ajax-keeper Maarten Stekelenburg is op weg naar de goede hoek en zal de strafschop van Leroy Fer keren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Pas in de tweede seizoenshelft wordt de hand van een trainer echt zichtbaar, is de overtuiging van Ajax-coach Erik ten Hag. Dan zijn de nieuwkomers ingepast, is de hiërarchie bepaald, zijn afspraken in de hoofden gebeiteld, patronen ingesleten en moet er een stevige ondergrens zijn.

Zijn ploeg is er het schoolvoorbeeld van. Het won bijna alles na de winterstop, in de competitie althans. Ook op een klamme zondag op bezoek bij Feyenoord, met de kampioensschaal al een week in de vitrine, dicteert Ajax en trekt het huiswaarts met een 0-3-zege.

Feyenoord is de tweede seizoenshelft juist zover weggezakt dat de 0-3 in Rotterdam niet als een verrassing wordt begroet, hoewel de club nog voor Europees voetbal vecht. Feyenoord kan zelfs als het een kwartier een man meer heeft dan Ajax geen doordacht aanvalsplan op de mat leggen. Niemand die ervan opkijkt, tegen inzakkende, kleinere clubs had de ploeg van coach Dick Advocaat meestal ook geen idee hoe die kapot te spelen.

In een lege, broeierige Kuip voltrekt zich een slap aftreksel van een Klassieker. Zeker omdat Feyenoord, als alternatief voor een erehaag, de aartsrivaal twee doelpunten cadeau doet. Eerst schiet Botteghin na een mislukte hoekschop van Ajax de bal tegen Senesi aan, waarna die tergend langzaam over de doellijn rolt. Later werkt invaller Haps zonder iemand in de buurt een voorzet van Rensch in zijn eigen doel.

Hele behangrollen

Het zegt iets over het technisch onvermogen bij Feyenoord. Gekoppeld aan een enorm gebrek aan zelfvertrouwen, waar het daar een jaar geleden nog van bulkte. Het is er afgekrabd, soms met kleine velletjes, soms met hele behangrollen tegelijk zoals vorige week toen werd verloren van de nummer laatst ADO Den Haag. Coach Advocaat nam zijn mentaal uitgemergelde spelers de maat in Den Haag, maar bood daar later in de week excuses voor aan.

Zondagavond lijkt hij vast van plan om niet weer zijn onvrede over het gebrek aan kwaliteit in zijn selectie te benadrukken. Door uiteindelijk te stellen dat hij ‘veel niet mag zeggen wat hij denkt’ zegt hij toch weer genoeg.

Het valt ook niet mee als in het slot van wedstrijden nog een beroep moet worden gedaan op Lucas Pratto. De moeilijk bewegende Argentijnse spits werd met de nodige bombarie in de winterstop gepresenteerd, maar moest gisteren met nul goals op zak en een bedroefd gezicht van het veld worden gedragen vanwege een gebroken voet. Hij liep de blessure op door een overtreding van hemzelf. Het is Feyenoord in een notendop dit seizoen dat zich door de vrijwel zekere deelname aan de play-offs nog wat zal uitstrekken ook.

Natuurlijk heeft Ajax veel meer geld te besteden. Ajax gaf alleen al aan winteraankoop Haller meer geld uit dan Feyenoord de laatste drie jaar aan alle nieuwkomers. Anderzijds lukt het AZ met weinig uitgaven wél een herkenbaar voetballende, competitieve ploeg te formeren.

Roerige weken

De roerige weken, maanden hebben geen invloed op de geestdrift van de 73-jarige trainer tijdens zijn laatste Klassieker, ook al is die al op voorhand van de meeste charme ontdaan. ‘Kom aan Robert!’, schreeuwt hij telkenmale naar spits Robert Bozenik, die hij allang heeft afgeschreven maar het nu toch voor hem moet gaan doen door de schorsing van Berghuis. ‘Zit erop, Orrie’ naar Orkun Kökcü, die vorige week in Den Haag tot zijn onvrede in de rust al werd gewisseld en de eveneens geschorste Toornstra aan zijn zijde mist.

‘Het was anders dan vorige week, ze wilden echt’, ziet Advocaat na afloop nog een lichtpunt. Ajax, zonder de geschorste Tagliafico en geblesseerde Blind, voelt zich echter zoveel sterker dan toen het half januari in de Arena tamelijk onverdiend (1-0) won van Feyenoord.

Zie hoe zelfs de centrumverdedigers Timber en Martinez zoveel makkelijker passeren dan de Feyenoord-middenvelders en -aanvallers. Zie de gratie waarmee Ajax-routinier Tadic over de benen van Feyenoord-routinier Botteghin glipt, de bal vastgekit aan zijn voet, de blik omhoog.

Feyenoord begint, zoals Ten Hag al verwachtte, gretiger. Maar nadat João Teixeira, nota bene een van de technisch begaafdste Feyenoorders, de eerste kans heeft verprutst door langs de bal te maaien, neemt Ajax de regie in handen. Zelfs nadat Alvarez op slag van rust hands heeft gemaakt op de doellijn en rood krijgt.

Versnelling

Stoïcijns keert Ajax-doelman Stekelenburg de daaropvolgende strafschop van Feyenoord-aanvoerder Fer, waardoor de via Senesi verkregen 1-0-voorsprong voor van Ajax intact blijft. Feyenoord probeert amechtig openingen te vinden, maar is met ruimte in de rug kwetsbaar. Een versnelling van Antony is Malacia te machtig. De Feyenoord-back houdt vast en kan ook vertrekken met zijn tweede gele kaart.

De ruimtes worden groter, de bezoekers benutten die veel beter, met sterke rollen voor invaller Kudus en Gravenberch. Na de flater van Haps bekroont Kudus een uitgesponnen counter voor 0-3. Ten Hag deelt complimenten uit aan zijn ploeg, die zo soeverein is dat spelers al vroegtijdig vakantie krijgen. ‘We zijn nooit in de problemen gekomen.’