Technisch directeur Martin van Geel gaat weg bij Feyenoord

‘Natuurlijk is het spijtig dat het straks eindigt, want met de directe collega’s had ik nog jaren door kunnen werken’, laat Van Geel in een reactie op de website weten. ‘Maar het lot van een technisch directeur is dat successen uit het verleden snel zijn vergeten als het een periode minder draait. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal.’

Van Geel is vanaf 2011 bij Feyenoord in dienst geweest. In de jaren onder zijn leiding keerde de club met coach Giovanni van Bronckhorst terug bij de top van Nederland. De bekroning kwam in 2017, toen de Rotterdammers voor het eerst in achttien jaar landskampioen werden. Daarnaast won Feyenoord twee keer zowel de KNVB-beker als de Johan Cruijff-schaal.

Dit seizoen bleven de successen uit. Feyenoord kon zich niet mengen in de strijd om de landstitel en ook in de beker en de Europa League is de club uitgeschakeld. Van Bronckhorst maakte eind januari zijn vertrek als hoofdtrainer aan het eind van het seizoen bekend.

Nu stopt Van Geel dus ook, na lang onder vuur te hebben gelegen. ‘De vele negatieve aandacht die er nu voor mij is, is niet goed voor Feyenoord. Vandaar dat ik ruimte maak.’ Het is nog niet bekend wie de nieuwe technisch directeur wordt.