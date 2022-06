Technisch begaafde bonestaken grijpen de macht tijdens de WK zwemmen

De Roemeen David Popovici vlak voor de finale van de 100 meter vrije slag die hij winnend af zou sluiten. Beeld AP

Het ontbreekt de jeugdige zwemmers David Popovici (17) en Leon Marchand (20) nog aan een indrukwekkende torso. Het zijn nog maar jongens, magere slungels. En toch stelen ze deze week op de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest de show.

De één, Marchand, wordt vergeleken met Michael Phelps. De ander, Popovici, heeft qua zwemstijl veel weg van Pieter van den Hoogenband. Woensdag haalden beide zwemmers in de Duna Arena hun tweede wereldtitel. Popovici sloeg na het goud op de 200 meter vrij ook toe op de 100 meter vrij. Marchand won de 200 meter wisselslag, na zijn eerdere wereldtitel op de dubbele afstand.

Jacco Verhaeren ziet bij Popovici veel gelijkenissen met zijn vroegere pupil Van den Hoogenband. ‘Popovici is een van de eerste zwemmers die ook echt harder zwemt dan Pieter. De nieuwe kampioenen, Caeleb Dressel en Kyle Chalmers, maken het verschil op de start en de keerpunten. Dit is echt weer een zwemmer die het van de zwemsnelheid moet hebben.’

Lange, oogstrelende zwemslag

Als de Roemeense tiener in het water duikt bij de start, heeft hij inderdaad meteen een achterstand. Bij het keerpunt is dat bijna ingehaald, waarna Popovici na de draai meteen weer wat goed moet maken. Toch wint hij goud, in de achtervolging zoals Van den Hoogenband dat altijd deed met zijn lange, oogstrelende zwemslag.

Het is niet vreemd dat Popovici’s start nog niet de beste is, zegt Verhaeren. ‘Hij is pas 17. Op die leeftijd is de coördinatie nog niet helemaal doorontwikkeld. Hij duikt wat hoog, er zit weinig kracht in en de horizontale snelheid is niet optimaal. Daardoor komt hij wat rommelig het water in.’

Ondanks zijn relatief trage start zwom Popovici in de halve finale op het koningsnummer bijna het wereldrecord van Cesar Cielo van 46,91 seconden uit de boeken. Die toptijd werd gezwommen op de WK van 2009 in de tijd van de nu verboden supersonische badpakken. De Roemeen zwom met 47,13 slechts een fractie langzamer. Toen Popovici aantikte, plaatste de Braziliaan een bericht op sociale media. ‘Oef, nog één keer overleefd.’

Kwestie van tijd

In de finale bleef de gehoopte stunt met een toptijd uit. Popovici tikte als eerste aan in 47,58 seconden. Het is een kwestie van tijd tot het wereldrecord door hem wordt verbroken, zegt Verhaeren. ‘Moet je nagaan wat hij straks kan als hij ook nog zijn start gaat verbeteren. Dan is hij door niemand meer te achterhalen.’

Volgens de succescoach is de opmars van Popovici, en de drie jaar oudere Marchand, het bewijs dat het anno 2022 weer gaat om techniek, en minder om kracht. Toen krachtpatser Cielo zijn wereldrecord neerzette in 2009 werd er gezwommen in badpakken met drijfvermogen. Gigantische torso’s werden samengeperst in een strak pak, waardoor zwemmers meer gestroomlijnd door het water gingen.

Popovici en Marchand, en ook de 21-jarige Italiaan Thomas Ceccon, die deze week het wereldrecord op de 100 meter rugslag aanscherpte (51,60), laten zien dat het ook anders kan. ‘Bij deze jongens zie je een enorme technische begaafdheid. Ze hebben een fantastische ligging in het water omdat ze licht en dun zijn. Die Italiaan is ook al zo’n bonestaak. Om hard te zwemmen heb je niet zoveel kracht nodig. Als liefhebber van de sport ben ik blij dat je nu weer ontwikkeling ziet in de techniek.’

Als directeur van de Franse zwembond volgt Verhaeren de verrichtingen van Marchand op de voet. De 20-jarige wisselslag­specialist stuurde Bob Bowman, de voormalige coach van de meest gedecoreerde olympiër aller tijden, Michael Phelps, een berichtje met de vraag of hij bij hem mocht trainen. Bowman aarzelde geen seconde. Hij wilde de nieuwe Phelps wel opleiden.

Onderwaterfase

Marchand bestudeerde in zijn jeugd uiteraard de video’s van Phelps. Hij kopieerde zijn onderwaterfase, met de krachtige vlinderslagkicks. Waar de zwemlegende uit Amerika vooral uitblonk op de rugslag, vrijeslag en vlinderslag, is Marchand vooral sterk op de schoolslag en vlinderslag. In Boedapest pakte hij ook zilver op de 200 meter vlinderslag.

Hij won de wereldtitel op de 400 meter wisselslag in 4.04,28, de tweede tijd ooit gezwommen. Nooit kwam er een zwemmer zo dichtbij het wereldrecord van 4.03,84 seconden van Phelps uit 2008. Daarna kreeg hij tot zijn grote verbazing een berichtje met een felicitatie van de gepensioneerde zwemmer. Phelps had genoten.

Marchand kreeg de zwemgenen mee van vader Xavier Marchand, die WK-zilver won in 1998 achter Marcel Wouda op de 200 meter wisselslag. De twintiger is nu al beter dan Marchand senior. Om in de voetsporen te treden van Phelps, is er meer tijd met coach Bowman nodig. De twee werken pas één seizoen samen.

Er was een klein beetje extra kracht nodig om nog sneller te gaan. Marchand kwam vijf kilo aan in het afgelopen jaar. Heel veel meer hoeft het niet te zijn. Hij wil juist niet te veel weerstand. Op de Spelen van Parijs over twee jaar in 2024 moet het project goud opleveren. De Fransman aast op de olympische titel, net als Popovici.