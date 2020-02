Teamsprinters verpulveren wereldrecord en pakken hun derde wereldtitel

De Nederlandse baanwielrenners in actie. Beeld EPA

Ze hadden de lat voor zichzelf hoog gelegd, de Nederlandse teamsprinters. Ze zouden zo maar eens een wereldrecord kunnen rijden, woensdagavond op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Berlijn. Een derde opeenvolgende wereldtitel, na winst in 2018 in Apeldoorn en in 2019 in Pruszków, Polen, werd in de prognoses meegenomen.

Maar dat ze zo’n immense sprong zouden maken, hadden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland misschien zelf ook niet voorzien. Ze vlamden in de finale tegen de Britten in 41,22 seconden over de drie ronden van 250 meter waarin ze elkaar aan kop moeten aflossen. Dat was een verbetering met vijf honderdsten van het wereldrecord dat ze al in de halve finale hadden gereden. Toen verpulverden ze de vorige barrière van 41,87 seconden, daterend uit 2013 en op naam van een Duits drietal.

In de finale deed starter Van den Berg 17 seconden over zijn ronde, tweede man Lavreysen bleef zelfs iets onder de 12 seconden, afmaker Hoogland klokte af op 12,3. De Britten, die wellicht hadden willen aantonen dat in de aanloop naar de Olympische Spelen de kloof wat smaller wordt, konden als tegenstanders in de eindstrijd slechts amechtig toekijken. Ryan Owen, Jack Carlin en Jason Kenny gaven 1,2 seconden toe; een eeuwigheid in de top van de teamsprint.

Krachtsexplosie

Triomfantelijk met hun vuisten zwaaiend reden de winnaars nog enkele ronden uit na hun imponerende krachtsexplosie. De nieuwe mijlpaal leek zwaarder te wegen dan een extra regenboogtrui. Lavreysen wees er na afloop op dat ze alle drie ook hun eigen ronderecords hadden verbeterd. ‘Dit is onze beste dag ooit.’ Gevraagd naar een verklaring voor het succes grapte Van den Berg dat er in Nederland altijd met tegenwind wordt gefietst. Serieuzer: ‘Het harde werken betaalt zich uit.’

Het vorige record had de mannetjesputters in het oranje toch al weinig ontzag ingeboezemd, ook al reden René Enders, Robert Förstemann en Joachim Eilers het in 2013 op 1800 meter hoogte, op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico. Vorig jaar in Pruszków, gewoon een laaglandbaan, waren de Nederlanders al dichtbij geweest. Het scheelde destijds één tiende, ze reden er in de finale 41,9.

De verwachtingen voor Berlijn waren hooggespannen. Ze waren onklopbaar in de afgelopen wedstrijden voor de wereldbeker. In trainingskampen in Anadia, Portugal en Grenchen, Zwitserland is onder leiding van bondscoach Hugo Haak verder gevijld aan de vorm. Ze reden er tijden die zo veelbelovend waren dat ze de opdracht hadden gekregen ze voor de buitenwereld nog maar even te verzwijgen, al sijpelde wel door dat vooral de start van Van den Berg beter en vooral consistenter was geworden. Maar ook Lavreysen en Hoogland bleken in staat nog meer macht uit de dijen te persen.

Al in de kwalificatie woensdag, toen nog met Matthijs Büchli als afmaker, imponeerden de Nederlanders al door als enigen met 41,98 onder de 42 seconden te duiken.

Veelvraat

Eerder op de avond was in Berlijn veroverde Kirsten Wild, de veelvraat onder de vrouwen op de baan, op de WK alvast de eerste gouden Nederlandse medaille van het toernooi. Dat gebeurde op de scratch, een overzichtelijk baanonderdeel: wie na tien kilometer als eerste over de streep komt, is de winnaar. Op ruim 2,5 ronden voor het einde, nam ze de kop van het peloton en logenstrafte de aanname dat dit te vroeg was. Niemand kwam haar nog voorbij. De Amerikaanse Jennifer Valente werd tweede. ‘Dat er weinig aanvallen waren, was in mijn voordeel’, analyseerde Wild achteraf. ‘Daar kon ik als sprinter van profiteren.’ Het is de derde titel van de Zwolse op dit niet-olympische nummer, ze was al wereldkampioen in 2015 en 2018. Wild rijdt later deze week nog het omnium, de madison samen met Amy Pieters en de puntenkoers.