Teamsprinters pakken de draadweer op met Europese titel

Roy Van Den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in Zwitserland op weg naar de Europese titel teamsprint. Beeld AFP

Wat minder vertrouwd oogde: ze droegen oranje shirts. Voor het eerst sinds 2018, toen hun lange triomftocht op het dennenhout begon, zat er geen regenboogtrui om de brede schouders. Op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines vorig jaar oktober was er een onvoorzien einde gekomen aan een ongeslagen reeks van ruim vier jaar op dit onderdeel die naar olympisch goud, vier Europese en vier wereldtitels op rij had geleid. In Frankrijk klopte het Australische team de Nederlanders met vierhonderdste van een seconde. Dat had het onoverwinnelijk geachte trio wel even gekrenkt, al was er een logische verklaring: starter Van den Berg kampte met een pijnlijke rug.

De wedstrijd in Zwitserland was dan ook vooral aftasten: waar staan we nu eigenlijk, anderhalf jaar voor de Spelen in Parijs? Het is ook uitkijken naar de prestaties onder de nieuwe bondscoach, Mehdi Kordi, een Brit met Iraanse wortels. Zijn voorganger, de Duitser René Wolff, was al binnen een jaar vertrokken. De selectie vond dat hij in de begeleiding van wereldtoppers tekort schoot. Kordi weet wat van hem en zijn sprinters wordt verwacht: nieuwe regenboogtruien en, nog een graadje belangrijker, olympische medailles.

Repareerden de schade

De kwalificatie aan het begin van de middag in Grenchen stelde nog niet helemaal gerust. Van den Berg deed 17,5 seconden over zijn ronde. Dat kan hij beter. Lavreysen en Tijmen van Loon, toen nog de afmaker van dienst, repareerden de schade. Ze kwamen uit op 42,8 tegen 43,1 voor de toch sneller gestarte Britten. In de eerste ronde opende Van den Berg weer met 17,5, maar met Hoogland in plaats van Van Loon, werd de eindtijd verder aangescherpt. In de finale klokte de starter nog eens af op 17,5 en andermaal maakten de andere twee het goed.

Er was woensdag nog meer succes voor de Nederlandse selectie. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw reden op de teamsprint comfortabel naar het brons, nadat de Franse tegenstanders hun start verprutsten door weg te slippen. Het talent Philip Heijnen (22), die al vier medailles greep op de NK, koerste op de afvalkoers naar de derde plek.