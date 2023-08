Teamsprinters nemen revanche: vijfde wereldtitel in zes jaar

De Nederlandse teamsprinters op weg naar de wereldtitel in de finale tegen Australië. V.l.n.r.: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Beeld Klaas Jan van der Weij

Er zijn weinig wedstrijden die Jeffrey Hoogland zou omschrijven als ‘eng’, maar die van vrijdagavond op de WK baanwielrennen in Glasgow is er een van. De slotrijder van de Nederlandse teamsprinters hoorde het lawaai bij het publiek toenemen tijdens zijn ronde naar de finish en dacht verbaasd: ‘Dat is geen goed teken.’ Maar zijn wiel ging als eerste over de meet. Nederland is weer de beste van de wereld, na een jaar zonder regenboogtrui.

‘Ik heb niet vaak zo’n teamsprint gereden’, zegt ook Harrie Lavreysen. Een jaar geleden was het ook spannend op het WK. Toen won Australië, op het onderdeel waar Nederland, de regerend olympisch kampioen, jarenlang domineerde. Samen met starter Roy van den Berg braken Lavreysen en Hoogland sindsdien wereldrecords, wonnen ze sinds 2017 steevast afgetekend, tot ze een jaar genoegen moesten nemen met zilver.

‘De Nederlandse teamsprinters zijn over hun hoogtepunt heen’, hoorde bondscoach Medhi Kordi van vele kanten. Groot was zijn euforie vrijdag, toen Nederland met 41,647 nipt sneller was dan Australië. Het verschil met Matthew Glaetzer, Leigh Hoffman en Mattheuw Richardson was 0,035 seconde. Er was ook een oorzaak aan te wijzen: Van den Berg (34) was meerdere keren door zijn rug gegaan, sinds afgelopen februari is hij weer volledig belastbaar. Maar ook de concurrentie is sterker geworden.

‘Ik kon de race precies zien. We wisten dat het heel close zou worden, maar zo close had ik ‘m nou niet verwacht’, zegt Lavreysen, de meervoudig olympisch kampioen, die na twee rondes al fietsend vanaf hoger op de baan toekeek hoe Hoogland het afmaakte. Of het resultaat dan extra mooi is, met spanning? ‘Ja, zeker. En dat we gewoon weer een heel jaar die trui aankunnen, is heerlijk.’

Beladen

Van den Berg spreekt over ‘een rollercoaster aan emoties’. De winst is voor hem op meerdere manieren beladen. Een jaar geleden twijfelde hij door zijn blessure, mede gezien zijn leeftijd, al dacht hij tegelijkertijd: ‘Ik kan nog zoveel meer laten zien. Ik moest vijf stappen terugdoen en zes vooruit, door die rug van me. En nu om dan zo die titel weer op het juiste moment terug te pakken, dat we allemaal fit zijn en het er allemaal weer uitkomt, net als het moet, dat is mooi, ja.’

Al is Hoogland kritischer. Het kan beter, vindt hij. En die winst is vooral te pakken bij hem zelf. Met vlammen op zijn hoge zwarte sokken - ‘Ja, we moesten vlammen, hè’ - staat Hoogland op het middenterrein van het Sir Chris Hoy Velodrome. ‘Ik zit by far het verst van mijn persoonlijke beste ronde af’, zegt hij. En waar dat aan ligt weet hij niet. ‘Dat ga ik nog uitzoeken.’ Fit voelt hij zich, maar dat maakt het nu juist wat onduidelijk: ‘Ik voel me fris en heel goed, maar dat zegt niet iets over de vorm.’ Tegelijkertijd denkt hij: ‘Daarom ben ik nu ook heel blij met die trui.’

Hoogland twijfelde nooit over de toekomstbestendigheid van het team, dacht nooit: wij zijn over het hoogtepunt heen. Dergelijke opmerkingen hoorde hij evenmin. ‘Maar coaches praten met andere coaches, hè. Als ik met renners praat, is het een beetje ouwehoeren, is het lollig.’ Hun trainingen gaven genoeg vertrouwen, ondanks het verlies van vorig jaar. ‘Het is heel jammer dat er een onderbreking in zit eigenlijk. Dat is het enige gevoel dat ik er bij heb. Maar voor de rest: ja, heel mooi dat we de trui weer hebben.’