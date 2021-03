Teamgenoten, vriendinnen én elkaars concurrenten voor Nederlands hockey-elftal

Beeld Klaas Jan van der Weij

In clubverband vormen ze de productiefste voorhoede van de hoofdklasse hockey, bij het Nederlands team zijn ze elkaars concurrenten voor een plekje in de olympische selectie. Pien Dicke (21), Kyra Fortuin (23) en Ginella Zerbo (23) scoorden dit seizoen gezamenlijk al 26 keer voor SCHC en dromen alle drie van Tokio.

Dicke en Zerbo staan met elf goals gedeeld tweede op de topscorerslijst van de competitie, Fortuin scoorde vier keer. ‘Kyra is meer van het voorbereidende werk’, zegt Zerbo donderdagmiddag in de kantine van SCHC uit Bilthoven. ‘Zij zet Pien en mij geregeld vrij voor het doel.’

Op zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen nummer 5, Pinoké, bekrachtigt Fortuin de woorden van haar teamgenoot. Twee minuten nadat Pinoké op 1-0 is gekomen, wordt ze aangespeeld op de kop van de cirkel. Ze tikt de bal handig naar de doorgelopen Zerbo, die met een harde forehand in de korte hoek gelijkmaakt. ‘We voelen elkaar perfect aan’, zegt Fortuin. ‘Op dat moment weet ik dat Ginella diep gaat, ik hoef niet eens te kijken.’

In de zomer van 2018 speelde het drietal voor het eerst samen. Op het zeslandentoernooi in Antwerpen werden Zerbo en Fortuin, destijds al ploeggenoten bij SCHC, in de aanval van Jong Oranje vergezeld door Dicke, die toen uitkwam voor HDM uit Den Haag. ‘We hadden gelijk een klik’, herinnert Dicke zich. ‘We begrepen elkaars looplijnen en trokken ook buiten het veld naar elkaar toe.’

Berichtje

Zerbo en Fortuin hoefden dan ook niet lang na te denken, toen hun coach bij SCHC begin 2019 vroeg of ze nog een goede spits kenden. ‘Ik heb Pien meteen een berichtje gestuurd’, vertelt Zerbo. Dicke vult haar aan: ‘Bij HDM kreeg ik in sommige wedstrijden maar twee goede ballen, dat was soms best frustrerend. Met Ginella en Kyra om me heen wist ik dat ik bij SCHC veel vaker in scoringspositie zou komen.’

Inmiddels heeft Dicke in anderhalf jaar bij SCHC al vaker gescoord dan bij HDM in drie seizoenen en behoort ze net als Fortuin en Zerbo tot de selectie van het Nederlands team. Komende zomer staan de Olympische Spelen op het programma en bondscoach Alyson Annan mag zestien speelsters plus twee reserves meenemen naar Tokio. ‘Ik denk dat er plek is voor vier, maximaal vijf spitsen’, zegt Zerbo.

De concurrentie is enorm. Aanvallers Lidewij Welten en Maria Verschoor waren er al bij op de Spelen van Rio in 2016 en ook Frédérique Matla, die met 13 goals topscorer van de hoofdklasse is, beschikt over goede papieren. De kans is dus klein dat Dicke, Fortuin en Zerbo komende zomer alle drie naar de Spelen gaan.

Het levert vooralsnog geen moeilijkheden op bij SCHC. Coach Lucas Judge riep zijn drie aanvallers afgelopen zomer bij elkaar om voor te sorteren op de lastige situatie die zou kunnen ontstaan. ‘Ik heb verteld dat ze zich vooral niet met elkaar moeten gaan vergelijken’, vertelt Judge.

Beeld Klaas Jan van der Weij

Excelleren

Voorlopig is daar, vier maanden voor aanvang van de Spelen, geen sprake van en volgens het drietal zal dat zo blijven. ‘Wij weten dondersgoed dat we elkaar nodig hebben om zelf te kunnen excelleren’, zegt Fortuin. ‘Individueel doen we er alles aan om op de Spelen te kunnen staan, maar onderling hebben we het er niet over’. Volgens Dicke heeft dat ook helemaal geen zin. ‘Dan gaan we elkaar alleen maar zenuwachtig lopen maken.’

Zondagmiddag krijgt Dicke in de tweede helft een enorme kans. Zerbo zet haar met een prachtige steekbal vrij voor de keeper, maar de wilde backhand van Dicke vliegt over het doel. Het heeft geen gevolgen. SCHC wint in Amstelveen met 2-1 door de treffer van Zerbo en een rake strafcorner van Yibbi Jansen.

Door de overwinning op Pinoké is SCHC al nagenoeg zeker van de play-offs. De bovenste vier teams na 22 wedstrijden strijden onderling om het landskampioenschap en SCHC staat na dertien wedstrijden op de derde plaats. De achterstand op koploper Den Bosch bedraagt vier punten en de voorsprong op nummer 5 Pinoké is gegroeid naar elf.

Nog nooit werden de vrouwen van SCHC landskampioenschap, maar Fortuin geeft haar ploeg een goede kans. ‘Den Bosch en Amsterdam zijn favoriet, maar ik denk dat wij dit jaar hun belangrijkste uitdager zijn. Zeker als we zo makkelijker blijven scoren.’

Bij de vraag of ze kunnen kiezen tussen de eerste titel uit de clubgeschiedenis met SCHC of een plekje in de olympische selectie, blijft het drietal lang stil. ‘Dan ga ik toch voor Tokio. De Spelen zijn maar een keer in de vier jaar’, zegt Zerbo voorzichtig, waarna Fortuin knikt. ‘Als we dan de volgende drie seizoenen kampioen mogen worden, ben ik helemaal tevreden’, besluit Dicke lachend.