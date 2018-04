Teamgenoten Verstappen en Ricciardo begaan doodzonde van Formule 1: ze rijden elkaar van de baan

Schone schijn

Maar vriendschap tussen teamgenoten in de Formule 1 is schone schijn. Zeker bij topteams, waar de belangen het grootste zijn en er maar één wereldkampioen kan worden. Vorig jaar moesten Verstappen en Ricciardo de eerste hobbel in hun relatie overwinnen. In Hongarije reed Verstappen de Australiër van de baan toen Ricciardo na de start langszij kwam en hij hem geen ruimte gaf.



Een woeste Ricciardo noemde Verstappen na de race een amateur. Verstappen bood zijn excuses aan, waarmee de kou uit de lucht was. Tijdelijk, want bij een team als Red Bull is het volgende incident een kwestie van tijd. Als enige van de drie topteams houdt het team de filosofie aan dat beide coureurs te allen tijde vol tegen elkaar mogen strijden.



De aanvaring tussen Verstappen en Ricciardo in Bakoe zat er vanaf de eerste ronde aan te komen. Verstappen heeft een hardnekkige vormdip te pakken. In de eerste drie races van dit seizoen verspeelde hij WK-punten door haastig rijden . Ricciardo is de man in vorm. In China verdiende hij de zege door te doen wat Verstappen dit seizoen maar niet lukt: sluw racen en maximaal profiteren van fouten van anderen.



In Bakoe zouden de Red Bull-teamgenoten elkaar sowieso tegenkomen op het circuit. Ricciardo startte zondag als vierde, Verstappen als vijfde.



Vooraf werd in de media gespeculeerd of Verstappen na zijn teleurstellende races misschien bedachtzamer zou gaan rijden. Vanaf de start liet hij zien dat hij maar met een ding bezig was: een zo goed mogelijk resultaat boeken. Hij beroofde Ricciardo vroeg in de race met een brutale inhaalactie buitenom van zijn vierde plaats.