Teamgeest redt Ajax tegen Lille in Europa League

David Neres (Ajax) viert de 2-1. Beeld AP

Ajax won met 2-1, net als vorige week in Frankrijk. De bevrijdende treffer, twee minuten voor tijd in een periode van Franse druk, was typerend voor de avond. De balverovering van Davy Klaassen met een sliding, meteen gevolgd door een fase van pure klasse. De voorzet van Dusan Tadic, het klaarleggen met het hoofd door de uitstekend ingevallen Brian Brobbey en het inkoppen van David Neres, rijp voor een wissel in zijn laatste actie van de wedstrijd. ‘De teamspirit is echt gegroeid’, aldus Klaassen.

Lille was dreigend donderdag en speelde in de Johan Cruijff Arena met meer durf en overtuiging dan een week geleden in Noord-Frankrijk. Als de Thalys van Lille naar Amsterdam denderde de snelle voorhoede over het gras. Het was een imponerend gezicht soms, zeker hoog in het stadion gezeten. En dan is bijvoorbeeld Ikoné veel sneller dan Daley Blind, die zich dan weer vaak goed opstelde.

Alleen in de buurt van het doel was de koploper van Frankrijk meestal besluiteloos, met veel kansloze schotpogingen. Uiteindelijk werd het pas echt spannend door de benutte strafschop in de 76ste minuut, na de overtreding van Martinez, die net te laat was met zijn schouderduw op David. Met wat kunst- en vliegwerk overleefde Ajax de slotfase, met stug verdedigen en het lukraak wegtrappen van de bal. Tot de 2-1 verlossing bracht.

Mooi was het teamwerk van Ajax, ook geregeld aangehaald door trainer Erik ten Hag. Ajax is meer dan een elftal dat glorieert op grond van intrinsiek talent. Het is een optelsom, waarbij elf soms meer is dan elf maal één. Talent, gekoppeld aan Latijnse passie, aan ervaring en frisheid van de jeugd. En het zat ook wel mee, zoals het in de groepsfase van de Champions League wel eens tegenzat tegen Atalanta en Liverpool.

Als de onversaagde Lisandro Martinez eens een inschattingsfout maakte, was Jurriën Timber in de buurt voor het herstel. En Edson Alvarez is als een boa van het elftal, die het parkje rondom hem leeg veegt, als het nodig is. Ajax is een team zoals het in een sportteam hoort te zijn: de ene keer redt de een de ander, dan weer schiet de ander de een te hulp.

Het is sowieso imponerend dat Ajax met drie tieners aantrad. Zo’n Devyne Rensch, 18 jaar sinds een maand, voetbalt met de ontspanning die een jongen eigen is, als het veulen in de wei dat de groenheid van gras eerder ziet dan de kuilen achter de pollen. Zijn verdedigende werk doen, en dan ook nog opeens diep sprinten op de hemelpost van Martinez, zo’n streep van een pass. Alleen niet helemaal goed kunnen aannemen, waardoor het net geen kans is. En Timber raakte de bal ergens in de tweede helft bijna kwijt, herstelde zich met een kunststukje en zag dat Neres daarop een kans kreeg.

Ajax bleef in de openingsfase met wat geluk gevrijwaard van schade, onder meer omdat Martinez een schot van Xeka uit de doelmond kon weghalen en Weah in vrije positie naast schoot. En toen werd het 1-0, ook een doelpunt waarin ervaring een rol speelde. Sven Botman van Lille lag op de grond, opgevangen als hij was door Blind, in het spel van kijken en positioneren voor een vrije trap. Tadic wachtte even met nemen, zag dat Lille protesteerde en de aandacht bij Botman was. Daarop legde hij de bal na een schijntrap perfect op het hoofd van Klaassen. ‘Het was lekker om een buffertje te hebben. Het was geen storm van Lille, maar ze kwamen meer dan vorige week’, vond Klaassen.

Die treffer gaf Ajax lucht, omdat Lille zeker twee keer moest scoren om in elk geval een verlenging af te dwingen. Lille kreeg schietkansen, waarvan vooral de Franse verslaggevers in hoge staat van opwinding raakten. Ajax deed pas iets met de ruimte toen de spanning tot een hoogtepunt was opgelopen. Ajax loot vrijdag mee, bij de laatste zestien. ‘Dit is een hele grote prestatie van Ajax’, analyseerde Ten Hag. ‘We hebben twee keer gewonnen van de koploper van Frankrijk, op twee verschillende manieren. Daar zijn we blij mee.’