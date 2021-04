Team Wevers functioneert in de turnzaal nog altijd naar behoren

Sanne Wevers tijdens de kwalificatiewedstrijd in Bazel. Beeld AFP

In het oude, vertrouwde coachingmodel vond olympisch turnkampioene Sanne Wevers woensdag, op de eerste dag van de Europese titelstrijd in Zwitserland, haar vader Vincent nog vlak naast zich. Voor een tip, een laatste aanwijzing, een aanmoediging of een eenvoudig knikje van ‘dit was goed’.

Die situatie gaat Wevers over drie maanden in Tokio niet treffen. Daar gaat ze de titelverdediging op de balk aanvangen zonder vader en coach Vincent die zij in de zaal geen ‘papa’ mag noemen. De ervaren turntrainer, coach van het jaar in Nederland in 2016, is uitgesloten van de reis naar Japan.

Wegens alle onduidelijke uitkomsten in het tuchtonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag heeft de gymnastiekunie KNGU besloten Wevers thuis te laten. Hij wordt vervangen door de Amerikaanse topcoach ­Aimee Boorman, de vrouw achter de vier olympische gouden medailles uit 2016 van Simone Biles. Boorman keek woensdag in de Sankt Jakobhalle van Bazel toe vanaf de tribune.

Ontslag

Er waren geen andere Nederlandse coaches om haar toelichting te geven. Gerben Wiersma, als hoofdcoach van de KNGU een van de beklaagden, nam in maart per direct ontslag. Coach Nico Zijp, trainer van Tisha Volleman, was ziek thuisgebleven. De Amsterdamse trainer Wolther Kooistra had geen pupil in de Zwitserse stad. Patrick Kiens en Frank Louter, twee zeer bekritiseerde coaches, in het verleden werkzaam voor het vermaarde Pro Patria Zoetermeer, zijn door de bond maanden geleden definitief aan de kant gezet. Ze zijn wegens hun aanpak en houding ongewenste personen.

Aimee Boorman zou ze niet graag in haar omgeving hebben. Zij staat bekend om haar menselijke aanpak. Ze ging in de Verenigde Staten als enige in tegen het keiharde, soms ontmenselijkte systeem van de Roemeense kampioenenmaker Martha Karolyi. Die moest met al haar voorschriften van eten, gewicht, telefoongebruik en rustgedrag zich niet met ‘haar Simone’ bemoeien. ‘Het is mijn pupil’, zei Boorman dan. ‘Het is jouw pupil’, erkende Karolyi op de ranch in Texas waar Amerikaanse turnsters werden afgeknepen.

Sanne Wevers en haar tweelingzus Lieke, zondag gezamenlijk te bewonderen in de balkfinale te Bazel, zijn de ‘mijn pupillen’ van Vincent Wevers. Hij leidde ze al op toen het nog welpjes waren bij DOS Dronrijp. Daarna werd een gang door de turnwereld gemaakt die leidde tot de hoogste, voor Nederlandse turnsters veel ongrijpbare hoogten. Sanne werd, op balk, haar specialiteit, vice-wereldkampioen (2015), Europees kampioen (2018) en olympisch kampioen. Lieke was er vaak bij, geliefd om haar gratie bij vloeroefeningen. Gedrieën noemden zij zich Team-Wevers.

Anderhalf jaar stilstand

Woensdag was er weer, na anderhalf jaar stilstand, gelegenheid het team te laten excelleren. In de kwalificaties van de EK deed Lieke Wevers alle vier toestellen en plaatste zich, als dertiende van Europa, voor de meerkampfinale van vrijdag. De vierde plaats op balk was goed voor een toestelfinale op zondag.

Sanne spaarde zich door geen brug ongelijk te turnen. ‘Ik ben nog een oefening aan het bouwen voor Tokio. Een totaal nieuw programma’, vertelde ze na afloop van haar conservatief ingedeelde balkoptreden. Dat was goed voor de tweede plaats in de kwalificatie, net achter de Roemeense Larissa Iordache.

Het grootste genoegen van de plaatsing voor de Zwitserse finale was wat Sanne Wevers betreft dat zij in die eindstrijd haar zus treft. Het gebeurde in al die jaren op internationaal niveau slechts één keer: bij het Test Evenement van Rio in april 2016. ‘Ik won goud, Lieke brons’, was de kortste samenvatting van dat ‘superleuke’ toernooi in het sportpaleis van Barra, waar zij vier maanden later, ten koste van Simone Biles, olympisch goud zou veroveren.

Nu 29 jaar oud en vele ervaringen rijker staat Sanne Wevers voor de lastigste opgave van haar loopbaan. Zondag turnt ze haar laatste echte toernooi onder vader Vincents leiding. Daarna neemt de Amerikaanse Boorman langzaam aan de regie over. Zij zal ongetwijfeld, menselijk en wijs als ze is, nog veel ruimte aan Wevers senior gunnen. Hij staat ook internationaal als een technisch kundige toptrainer bekend.

Voorgesteld

Boorman werd een maand geleden in Amsterdam aan de Nederlandse turnsters voorgesteld. Het moet een schok zijn geweest voor al die gymnastes die hechten aan hun persoonlijke coach. In Bazel was het voorlopig slechts een klein ‘hoi en hallo’ moment in het contact van Boorman met de turnsters.

Sanne Wevers wilde niet ingaan op de consequenties van de keuze van de KNGU. Zelfs op het indringende gesprek dat de olympische chef de mission, Pieter van den Hoogenband, met haar had gehad over inzet en doorzettingsvermogen in deze voor haar moeilijke familieomstandigheden, wilde ze niet ingaan. Om maar te zwijgen van de topsportsituatie, .

Ze wilde genieten van het moment in de zaal, met vader Vincent ronddribbelend, zus Lieke zich klaarmakend voor de brugoefening en zij zelf de liggers insmerend met magnesium. Zo was het altijd en zondag is het zo nog een keer. Dat was wat Team Wevers betreft het enige dat telde op dag één van een in sommige opzichten historisch toernooi, voor lege coulissen.