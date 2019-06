Team Sky dacht dat heroïek in een laboratorium gefabriceerd kon worden

Mooie beelden uit Ecuador. Richard Carapaz werd met trofee en al op het dak van een soort dubbeldekker door de straten van Quito gereden. Een massa volk op de been in de hoofdstad. De winnaar van de Giro draagt een zonnebril, hoewel de hemel grijs is. Sterker nog, het regent. Op het windjack een logo, de gestileerde M van ploegsponsor Movistar. Met de trofee in zijn armen die ongeveer de helft van zijn lichaamslengte bedraagt ziet hij eruit als een kabouter.

Aan de reclame-uitingen op de dubbeldekker en elders in de stoet valt af te lezen dat de organisatie c.q. initiatie van de ceremoniële rondrit op het conto van Movistar te schrijven is.

Op internet lees ik dat telefoonprovider Movistar in handen is van Telefonica, een nog grotere provider. Movistar en Telefonica doen het behalve in thuisland Spanje meer dan uitstekend in Latijns-Amerika. Op hun beider websites staat dat men zich uit alle macht inzet voor een betere wereld door mensen met elkaar te verbinden.

Mensen verbinden, wie wil dat niet!

Richard Carapaz heeft het in elk geval voor elkaar gekregen de wielerliefhebber te verbinden met de mensen in Ecuador, een land dat niet eens een wielernatie is. Naar verluidt staat Carapaz bij Movistar op de payroll voor 150.000 euro per jaar. Dat noem ik nog eens betaalbaar mensen verbinden.

En nu is er dan het gerucht dat Richard Carapaz, althans dat zijn agent Guiseppe Acquadro, in gesprek is met Team Ineos. Volgens welingelichte bronnen zou Ineos het tienvoudige bieden. Ik vrees dat het klopt.

Het is de beproefde strategie van het kapitaal: we kopen alles op wat goed is, al is het maar om dat wat goed is te elimineren. Ineos, voorheen team Sky, is een kapitaalkrachtige boetseerclub die voorbijgaat aan de bloem van het wielrennen: het gaat niet om succes alleen, het gaat vooral om de strijd die voorafgaat aan succes in een decor dat veel groter is dan menselijk succes.

Team Sky dacht dat de strijd ging om marginal gains, waarvoor heel veel geld beschikbaar was. Team Sky dacht dat heroïek in een laboratorium gefabriceerd kon worden. Dat half-robots als Chris Froome de harten binnen zou dringen van de mensen langs de kant. Succes, het is sowieso de enige moraal van een agressieve kaste die zich op wereldschaal heeft losgezongen van het leven.

Chris Froome is een fantastisch atleet. Naar eigen zeggen zou hij zonder Team Sky nooit bereikt hebben wat hij bereikt heeft. In absolute zin klopt dit: vier tourzeges. Maar ik had Froome liever gezien als wilde krijger die voor één tourzege een hoge prijs had betaald.

Ik gun Richard Carapaz het tienvoudige van zijn Movistar-salaris. Voor de mensen in Ecuador is het te hopen dat de passie niet evenredig doodbloedt.