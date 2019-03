Team Sky blijft voortbestaan als Team Ineos met dank aan deze steenrijke Britse wielerliefhebber

Jim Ratcliffe, CEO van Ineos. Beeld REUTERS

De ploeg, met onder anderen de winnaar van de afgelopen Tour de France Geraint Thomas en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome in de gelederen, gaat verder onder de naam Team Ineos. Alle bestaande verplichtingen worden overgenomen. Volgens de krant The Guardian stijgt de begroting zelfs aanzienlijk, van jaarlijks 36 miljoen naar 47 miljoen euro.

In de verklaring van beide partijen over de samenwerking worden geen bedragen genoemd. Het team debuteert begin mei in de Ronde van Yorkshire. De nieuwe naam staat mogelijk ook al voor de komende Tour op de shirts. Dat zou opmerkelijk zijn. Vorig jaar reden de renners nog met het logo van een orka op het shirt, als onderdeel van een campagne tegen de vervuiling van de oceanen. Ineos is een grote producent van plastic.

Sky, met de Nederlandse renners Wout Poels en Dylan van Baarle op de loonlijst, kondigde in december vorig jaar aan dat het bedrijf na tien jaar en zes Tourzeges een punt ging zetten achter de financiering. De nieuwe eigenaar van het Britse mediabedrijf, het Amerikaanse telecomconglomeraat Comcast Corporation, die Sky in september overnam, heeft weinig affiniteit met het wielrennen. De sport is niet erg groot in de Verenigde Staten en bovendien was er de erfenis van een dubieus imago als gevolg van voortdurend terugkerend gesjoemel met medicatie.

Algemeen werd aangenomen dat manager David Brailsford voor een vrijwel onmogelijke taak stond een financier te vinden die bereid was de ploeg met een even groot budget over te nemen. Volgens hem was er belangstelling genoeg. Vorige maand werd de oliemaatschappij Ecopetrol in Colombia genoemd als geldschieter. Team Sky heeft de jonge talenten Egan Bernal en Ivan Sosa uit dat land onder contract.

Brailsford is opgetogen over de nieuwe geldbron. ‘Dit is fantastisch nieuws voor de ploeg, de wielerfans én de sport in het algemeen. Het maakt een eind aan de onzekerheid rond het team. De snelheid waarmee het tot stand is gekomen, laat zien dat er vertrouwen bestaat in onze toekomst.’ Ratcliffe zegt dat de groeiende populariteit van het fietsen een motivatie vormde voor de samenwerking. ‘Fietsen wordt gezien als gezond en kan bijdragen aan de vermindering van opstoppingen en vervuiling in de stedelijke omgeving.’

Uitgelekt

De interesse van Ratcliffe (66) lekte vorige week uit, toen bleek dat teamineos.com als domeinnaam en @iteamneos als twitteraccount werden geregistreerd. De Brit, zelf een enthousiast wielrenner en een triatleet, is al als sponsor actief in de sportwereld. Hij financiert het zeilteam van meervoudig olympisch kampioen Ben Ainslie dat meedoet aan de America’s Cup. Volgens Britse media was hij vorig jaar ook geïnteresseerd in de overname van voetbalclub Chelsea. Hij zou de huidige eigenaar, de Rus Roman Abramovitsj, ruim twee miljard euro hebben geboden.

Zijn vermogen wordt geschat op ruim 24 miljard euro. Hij is in het bezit van 60 procent van de aandelen van Ineos. De onderneming heeft vestigingen in 24 landen en boekt een jaarlijkse omzet van 52 miljard euro. Net als veel Skyrenners woont Ratcliffe in Monaco.