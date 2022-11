Team Novus houdt olympische droom levend van vreemdelingenlegioen

Na een teleurstellend optreden bij de Olympische Spelen is Mathias Vosté blij met een plek in het pas opgerichte Team Novus. Beeld EPA

Voor Mathias Vosté stonden eigenlijk alle seinen op rood. De Belgische schaatser kampte lang met een liesblessure, reed mede daarom een teleurstellende Olympische Spelen, waarna de Vlaamse overheid zijn financiering stopte. ‘Het was één plus één is twee om te stoppen’, erkent hij. Er was alleen een probleem. ‘Ik was daar nog niet klaar voor.’

De geboren Bruggenaar wilde niet op deze teleurstellende manier zijn schaatscarrière beëindigen en heeft nu een nieuw onderdak gevonden. Het pas opgerichte Team Novus zorgt ervoor dat een vreemdelingenlegioen van schaatsers kan blijven dromen van een olympische medaille.

Nederlandse Brit

Het initiatief kwam van Cornelius Kersten, de Nederlandse Brit, die op de Spelen van Beijing voor Groot-Brittannië uitkwam. Hij schaatste vorig jaar bij Worldstream, de ploeg die na het vertrek van Jutta Leerdam uit elkaar viel. Daarna benaderde hij een van zijn trainers, de Australiër Daniel Greig, die wel een manier wist om door te gaan. ‘Professionele wielrenploegen doen eigenlijk alles al op afstand’, legt hij uit bij de presentatie van het team in Thialf. ‘Wielrenners mogen wonen waar ze willen, de coaches doen het testen en de training vanaf de andere kant van de wereld.’

Volgens hem is er geen reden waarom dat niet ook kan in het schaatsen. ‘Sterker nog: er is een reden waarom dat in het schaatsen juist nodig is, want schaatskennis en faciliteiten van het hoogste niveau zijn niet in elk land aanwezig. En er is niet heel veel commercieel geld voor het schaatsen, behalve in Nederland en misschien een beetje in Japan.’

Met behulp van een app kan Greig de schaatsers monitoren en op basis daarvan de trainingsschema’s aanpassen. Het is een manier om ze te begeleiden zonder dat hij voortdurend bij ze op het ijs hoeft te staan. Handig voor een team dat (nog) niet al te veel geld heeft. Bovendien kunnen zo schaatsers uit de hele wereld zich aansluiten.

Bekendste naam

De Oostenrijkse sprintster Vanessa Herzog, die zich zelf meldde bij het team, is op dit moment veruit de bekendste naam. Zij won in 2019 al eens WK-goud op de 500 meter, maar op de Spelen eindigde ze twee keer als vierde. Zij traint vooral met haar man in Oostenrijk, maar heeft ook wekelijks contact met Greig en sluit dit jaar aan bij twee trainingskampen. ‘Die extra begeleiding vindt ze fijn’, zegt Greig. ‘Dit werkt voor haar het best.’

De Nederlanders Thomas Geerdink, Naomi Verkerk en Dione Voskamp trainen vooral in Heerenveen. Die laatste, ook afkomstig van Worldstream, wist zich een paar weken geleden te plaatsen voor de eerste World Cups. Naast Kersten en zijn partner Ellia Smeding, die ook voor Groot-Brittannië uitkomt, maken de Belgen Sandrine Tas en Vosté deel uit van de ploeg, die ook nog vijf buitenlandse marathonschaatsers kent. ‘Er is niks aan als tweederde van de schaatsmedailles naar Nederland gaat’, zegt teammanager Lieuwe Krol over zijn motivatie om de ploeg mede op te zetten.

De gebrekkige internationalisering is een terugkerende zorg in het schaatsen. Vooral na de Winterspelen van Sotsji in 2014 klonken tussen het Nederlandse feestgedruis door de alarmbellen. Acht keer klonk toen het Wilhelmus op de schaatsbaan, slechts vier keer een ander volkslied. Van de 36 medailles belandden er maar liefst 23 om een Nederlandse nek.

Afgenomen dominantie

Sindsdien is de Nederlandse dominantie wel flink afgenomen. Op de Spelen van Beijing wonnen de Nederlanders twaalf van de 42 te winnen medailles, waarvan zes keer goud.

Toch is zeker voor internationale subtoppers een steuntje in de rug geen overbodige luxe. Dikke contracten biedt Team Novus voorlopig niet, een gezamenlijk schaatspak zou er binnenkort wel moeten komen. De ploeg is in overleg met Thialf om betere trainingsuren te regelen. Er wordt ook hard gezocht naar meer sponsors, maar zeker voorlopig zijn de schaatsers nog aangewezen op persoonlijke geldschieters en bijdragen van bonden.

Voor Vosté bracht crowdfunding wat geld in het laatje. Bovendien werkt hij twee dagen in de week in het transport van keukens. ‘Dat is ook een soort training, want je bent toch aan het sjouwen en hollen’, zegt hij.

Ideaal is het niet, maar hij probeert het positieve ervan in te zien. Het werken zorgt ervoor dat hij ook even aan andere dingen dan schaatsen kan denken. En dat is soms nodig. ‘Na de Spelen heb ik het wel even moeilijk gehad’, legt hij uit. Maar mede dankzij het flexibele lowbudgetmodel van Novus heeft hij er nu weer zin in. ‘Nu maakt dat allemaal niet zoveel meer uit, want we gaan gewoon hard proberen te schaatsen. Die olympische medaille zit er in, daar ben ik nog steeds van overtuigd.’