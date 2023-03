Te koop voor 12 miljoen een divers, internationaal en succesvol sportbedrijf

Van links naar rechts Wilco Kelderman, Jonas Vingegaard en Wout van Aert, enkele van de kopstukken van de wielerploeg van Jumbo-Visma Beeld ANP / ANP

In het wielrennen en het schaatsen verdwijnen en verschijnen geldschieters continu. Het hoort erbij. Maar het mogelijke vertrek van Jumbo als hoofdsponsor bij de gecombineerde wieler- en schaatscombinatie is er een van een andere orde. De organisatie kent met zes aparte ploegen en 248 medewerkers zijn gelijke niet. Hoe moet dat verder?

‘Wie heeft het geld over om als naamgevend sponsor in te stappen?’, vraagt Bas van Rossum zich hardop af. Hij is sportmarketeer en docent sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het is precies de vraag die ze zich nu bij Jumbo-Visma zullen stellen.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Zo’n 12 miljoen per jaar stak de supermarktketen in het wieler- en schaatsconglomeraat, sinds het bedrijf in 2018 als hoofdsponsor gepresenteerd werd. De keuze van een sportploeg die deze twee sporten bestreek was even slim als simpel. In Nederland zijn wielrennen en schaatsen na voetbal de populairste kijksporten en als shirt- en paksponsor ben je bovendien het hele jaar rond op televisie.

‘Dat was in de Nederlandse markt een unieke situatie’, zegt Van Rossum, die een lijst samenstelde met de grootste Nederlandse sportmerken op de sociale media. Bovenaan prijkt Max Verstappen met een bereik van 15,6 miljoen volgers, gevolgd door de grote drie voetbalclubs Ajax (14,8 miljoen), PSV (2,7 miljoen) en Feyenoord (2,3 miljoen). Daarachter, voor voetbalclubs als AZ en Twente, staat Jumbo-Visma met 1,3 miljoen volgers op verschillende socialmediakanalen. Ook wat begroting en loonlijst betreft doet Jumbo-Visma niet onder voor de meeste eredivisionisten.

Het gros van de volgers van Jumbo-Visma zijn wielerliefhebbers. En een groot deel daarvan komt niet uit Nederland. Dat is niet zo verwonderlijk. Met de Deen Jonas Vingegaard, de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Wout van Aert hebben de grootste blikvangers van de wielerploeg geen Nederlands paspoort.

Internationale sponsor

Supermarktbedrijf Jumbo, dat vooral binnen onze landsgrenzen actief is, had commercieel niet zoveel aan de internationale uitstraling van de wielerploeg. ‘Dat was bijvangst’, zegt Van Rossum. Voor een opvolger zou juist het multinationale karakter van het team interessant zijn.

Een internationale sponsor ligt voor de hand voor de zo succesvolle en meertalige mannenwielerploeg. Maar hoe zit dat met de vrouwen, de talentenploeg? En al helemaal met de drie schaatsteams: de hoofdmacht van Jac Orie, de opleidingsploeg en marathonequipe? ‘Ik ben benieuwd of bijvoorbeeld een Spaans bedrijf daar 12 miljoen voor over heeft of dat ze dan liever een knip maken tussen de verschillende takken van de ploeg.’

Toch zou opknippen volgens Van Rossum onverstandig zijn. ‘Dit is een mooi palet. Mannen, vrouwen en internationaal. Ook het schaatsen erbij. Dat is de kracht.’

Als de disciplines en verschillende ploegen zouden worden losgekoppeld, dan zou dat ten koste kunnen gaan van de kleintjes, van de marathonschaatsploeg bijvoorbeeld. En het zou precies dat ondergraven waar Jumbo-Visma de afgelopen jaren zo sterk door is geworden. ‘Nadat de deal met Jumbo werd gesloten, is de organisatie erachter echt professioneel gegroeid. Er staat nu echt een stevig merk.’

Dat er bedrijven geïnteresseerd zullen zijn om in te stappen, daar twijfelt Van Rossum niet aan. ‘Successen in het wielrennen trekken altijd mensen aan’, zegt hij. Want anders dan in bijvoorbeeld het voetbal weet je in de wielersport en in het schaatsen zeker dat je bedrijfsnaam genoemd wordt. Er is immers geen clubnaam, het team draagt altijd de naam van de sponsor. ‘Media kunnen daar niet omheen.’

Actief op Europese markt

In de zoektocht naar een vervanger zou de ploeg kunnen kijken naar opnieuw een supermarkt. ‘Je kunt aan Lidl denken’, zegt Van Rossum. Als co-sponsor van de Quickstep-ploeg was het al een aantal jaar zichtbaar in de wielersport.

Maar ook op andere terreinen liggen kansen. ‘Het zou een merk moeten zijn dat in Nederland wil groeien, maar dat ook de Europese markt actief is.’ Van Rossum noemt T-mobile, Samsung en Pepsico. Zij spendeerden volgens onderzoeksbureau Nielsen afgelopen jaar net als Jumbo rond de 100 miljoen euro aan advertenties in Nederland.

Dat er bedrijven zijn die de budgetten hebben is duidelijk. Dat wielrennen en schaatsen en zeker de combinatie ervan marketingwaarde hebben eveneens. Maar bij sportsponsoring speelt emotie ook altijd een rol, weet Van Rossum, die in het verleden bij Ajax werkte. ‘Bij Ajax werden ook deals gesloten omdat de beslissers een Ajax-voorkeur hadden. Puur op ratio een sponsor overtuigen is lastig. Het hebben van affiniteit met de sport in kwestie is noodzakelijk, naast de zakelijke blik.’

Om het bedrijf te vinden met voldoende diepe zakken en met de liefde voor wielrennen en schaatsen, dat kan even duren, maar de ploegdirectie heeft er de tijd voor. Van Rossum verwacht dat er een vervanger voor Jumbo zal komen. ‘Ze zagen het aankomen en hebben een opzegtermijn van twee jaar. De motoren draaien al sinds december.’