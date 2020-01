Tata Steel Chess met overmacht gewonnen door Fabiano Caruana

Toernooiwinnaar Fabiano Caruana (links) en Magnus Carlsen tijdens de laatste ronde van Tata Steel Chess. Beeld ANP

Met een daverende serie van 6,5 uit 7 was de Amerikaan (27) in de slotweek ongenaakbaar en onverzadigbaar. Met de hoofdprijs op zak vocht hij ook in de slotronde verbeten tot het tiende winstpunt binnen was.

In dit toernooi bleek weer eens dat Hein Donner gelijk had toen hij schreef ervan overtuigd te zijn dat niets zo bevorderlijk is voor een excellent toernooiresultaat als een volkomen onverdiende overwinning. Caruana trof dat gunstige lot in de achtste ronde, waarin hij na een wisselvallige partij glad verloren stond tegen Vishy Anand. In kennelijke verwarring begon de oud-wereldkampioen zo opzichtig te schutteren dat hij eerst de winst en even later zelfs de remise uit handen gaf.

Het onverwachte winstpunt gaf Caruana vleugels. In de laatste vijf ronden speelde hij vrijwel foutloos schaak en benutte hij iedere kleine kans die hem werd geboden. ‘Zijn spel doet me denken aan mijn eigen beste toernooi in Wijk aan Zee in 2013’, zei Carlsen. ‘Net als Caruana nu zweefde ik toen van het ene winstpunt naar het andere.’

De wereldkampioen en zijn laatste uitdager zouden elkaar eind dit jaar opnieuw kunnen treffen in een WK-tweekamp, die vermoedelijk in Dubai zal worden gehouden. Eerst zal Caruana zich daarvoor in maart moeten kwalificeren in het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. Na zijn imposante winst in Wijk aan Zee is hij de favoriet in wat vermoedelijk een tweestrijd zal worden met de Chinees Ding.

In een andere partij ging het in de laatste ronde om de vraag wie de beste Nederlander zou worden: Jorden van Foreest, die met zijn attractieve spel de aangename surprise van de afgelopen weken was of Anish Giri, die zijn kruit droog hield met het oog op het kandidatentoernooi. Met de nodige moeite lukte het Van Foreest remise te maken en zo zijn rivaal een half punt voor te blijven.

‘Het was kantje boord’, zei Van Foreest opgelucht: ‘Ik stond onder druk en moest enkele malen de enige verdediging vinden. De gedeelde vierde plaats is een droom die is uitgekomen.’