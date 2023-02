Tam Ajax blijft winnen onder Heitinga, door bevlieging Tadic en Kudus

Kudus zet Ajax op een 1-0-voorsprong tegen FC Twente. Beeld Pro Shots / Paul Meima

FC Twente was donderdag lange tijd de jager, Ajax het wild dat oogde als een mak lam. Ajax speelde een soort Schreuder-voetbal, genoemd naar de twee weken geleden ontslagen trainer die zeven duels zonder zege beleefde. FC Twente liet in de volle Veste zien dat de weg omhoog voor de landskampioen niet zo eenvoudig begaanbaar is als was vermoed op grond van de vorige twee duels.

Ajax speelde tam, vaak breed en terug, kreeg nauwelijks kansen en liet zich ruim een uur lang opjagen door het vastbesloten FC Twente, dat alleen, en niet voor de eerste keer, te veel moeite heeft om een doelpunt te maken. En kort nadat de Twentse storm enigszins was geluwd, sloeg Ajax toe met een oprisping van pure klasse, van routine ook. Dat ene doelpunt in het duel, dat was bestempeld als eerste echte test voor het Ajax van Heitinga, bleek genoeg.

Hoe spits Dusan Tadic in het volle strafschopgebied telkens al om zich heen keek, voordat hij de bal kreeg, om te aanschouwen waarheen hij die moest spelen, was prachtig. Zijn spiedende oog mondde uit in zo’n strakke pass over de grond, tussen allerlei benen door, als langs een liniaal gestuurd. Mohammed Kudus liep precies naar de juiste plek en zette, sterk als hij is, tegenstanders simpel opzij. Hij scoorde van dichtbij. Opnieuw een zege van Ajax dus, met plaatsing voor de kwartfinales van de KNVB-beker tot gevolg.

Bij Ajax was het vertrouwen in de afgelopen weken enigszins teruggekeerd, na twee gewonnen competitiewedstrijden onder de nieuwe trainer John Heitinga. Die vraagt intensiteit. Die wil dat zijn mannen gezamenlijk verdedigen, met speciale aandacht voor het aanvallend ingestelde middenveld met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. ‘Ajax is geen liefdadigheidsinstelling, maar een topclub’, zei hij na de 0-5 van zondag in Leeuwarden. Na een klein uur ruilde hij Klaassen in voor Francisco Conceicao, die rechtsbuiten ging lopen, zodat Kudus, met doelman Gerónimo Rulli een van de weinige Ajacieden die bovengemiddeld niveau haalde, het middenveld ging versterken. Even later viel de beslissing.

Heitinga wijzigde in de laatste fase van het duel nog meer op het middenveld, door ook Taylor te wisselen en Edson Alvarez vanuit de defensie te laten opschuiven naar de linie waar hij meestal voetbalt. Calvin Bassey, uit het elftal verdwenen onder Heitinga, viel in als centrale verdediger, terwijl hij onder Schreuder meestal linksachter was.

Heitinga stelde voor de derde keer dezelfde elf spelers op, want vastigheid is één van de zaken waarvan hij heil verwacht bij zijn operatie tot herstel van Ajax in oude glorie. Dus: Kudus rechtsbuiten, Tadic spits, Steven Bergwijn linksbuiten. Vooral die laatste laat veel te weinig zien, zowel aan de bal als met loopacties.

Ajax had het lastig. Bij de vorige gelegenheden ging het om duels tegen Excelsior en Cambuur Leeuwarden, waarbij vooral de Friezen vrijwel geen tegenstand boden. Nee, wie Ajax wil verontrusten, dient met agressie te voetballen, vooruit te durven denken. Opjagen.

Dat lukte de thuisclub vrij aardig. FC Twente oogde soms alleen een beetje opgefokt, alsof de spelers even een pilletje onder de tong hadden gelegd voor de aftrap, met tal van verontwaardigde gezichten als ergens op het veld iets te doen was. Opgezweept door publiek dat zich nogal gauw benadeeld voelt door de arbitrage en muziek die doet vermoeden dat de krankzinnigheid nabij is. Ja, en af en toe was een aardig staaltje voetbal te zien, zeker van FC Twente. Alleen: al die opstootjes, het gemekker, het gerol, het reclameren bij scheidsrechter Danny Makkelie. Het ging in de eerste helft maar door en het was geen gezicht.

Maar FC Twente was beter, kreeg betere kansen en voetbalde redelijk tussen het gedoe door. Ricky van Wolfswinkel, Virgil Misidjan of Joshua Brenet hadden best een doelpunt mogen maken, na vloeiende aanvallen. Maar scoren, dat doet FC Twente gewoon te weinig voor een elftal dat enige aanspraak maakt op de landstitel. Na de uitschakeling kan FC Twente zich helemaal richten op het bereiken van in elk geval Europees voetbal.

Ajax blijft actief op drie fronten. Zondag speelt de landskampioen voor het eerst thuis met de van Jong Ajax gepromoveerde trainer Heitinga, tegen RKC. Vier dagen later zal Ajax een hoger niveau dan donderdag dienen te bereiken, om in de tussenronde van de Europa League een goed figuur te slaan tegen Union Berlin, dat vlak achter Bayern München tweede staat in de Bundesliga.