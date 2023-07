Tallon Griekspoor strandt in eerste ronde Wimbledon: ‘Ik heb er geen moment echt in gezeten’

Tallon Griekspoor nam het in de eerste ronde op tegen de Hongaar Márton Fucsovics. Beeld ANP / EPA

Vier weken geleden keek, in de woorden van Tallon Griekspoor, niemand naar hem om op gras. Maar het kan snel gaan. Winnaar in Rosmalen, als geplaatste speler uitkomen op Wimbledon en dan, als de verwachtingen hoog zijn - vooral ook bij hemzelf, wordt hij bij datzelfde toernooi al in de eerste ronde uitgeschakeld. ‘Heel simpel: ik was gewoon niet goed genoeg.’

En daar baalt de tennisser uit Amsterdam flink van. Drie sets liep hij achter de feiten aan. ’Ik heb er geen moment echt in gezeten’, zegt hij na afloop. Tegen de Hongaar Márton Fucsovics werd het woensdagavond 6-4, 6-2, 6-4. In een partij die uiteindelijk meer dan dertig uur duurde, door een lange regenpauze.

Nu zit hij, grijze joggingbroek, in een kleine ruimte van het tenniscomplex dat hij het mooiste ter wereld vindt. Hij voelde zich goed vooraf, zegt hij. Lichamelijk, mentaal. ‘Maar misschien was het allemaal wel iets te goed en verwachtte ik daardoor ook teveel van mezelf.’ En dat is een hard gelag, zeker op een grand slam, nadat het twee weken lang wél aardig ‘mijn kant opviel’. ‘Dan zie je hoe mooi het kan zijn op gras.’

Hij werd als ‘dark horse’ opgeschreven voor Wimbledon, zag hij. Als de man om in de gaten te houden. Het is moeilijk om berichten te ontwijken, merkte hij de afgelopen dagen. ‘Ik lees overal dat ik de derde ronde tegen Daniil Medvedev ga spelen’, zegt hij. Maar Medvedev zal hij niet meer treffen. ‘Gasten praten met je’, zegt hij ook. ‘Vragen naar je. Onbewust komt er meer druk op. Dat is eigenlijk iets heel goeds, iets positiefs natuurlijk, alleen ga je er vandaag en gisteren misschien aan onderdoor.’

Hij trof het ook niet met zijn tegenstander. Dat wist Griekspoor op voorhand. Al zei hij toen nog relativerend: ‘Maar hij zit waarschijnlijk ook niet te springen om mij.’ Nu, een uurtje na de wedstrijd: ‘Als ik vijf tegenstanders op moet noemen waar je niet tegen wilt spelen, is hij er daar zeker eentje van.’ De Hongaar heeft volgens Griekspoor ‘een beetje hetzelfde spelletje’. Hij is goed op gras en goed in serveren.

Daarnaast stelt Griekspoor de omstandigheden niet in zijn voordeel te hebben op Wimbledon. De afgelopen twee dagen was het regenachtig en frisser dan bij toernooien waar de Noord-Hollander de voorgaande weken speelde. In Rosmalen was het dagenlang rond de achtentwintig graden. In het Duitse Halle waar hij direct na zijn winst in eigen land naartoe ging, was het ook rond die temperatuur. Dat weer heeft effect op de baan. Waar ballen minder snel worden. ‘Ik denk dat ik baat heb bij snellere omstandigheden, bij warmer weer.’

Tegelijkertijd is Griekspoor geen tennisser die zichzelf verschuilt achter excuses. Hij mist zelf ballen die hij nooit had mogen missen, zegt hij. Om vervolgens een opsomming te geven van andere fouten die hij ‘laat gebeuren’. Na een lach vol zelfspot zegt hij: ‘Vorig jaar had ik veel van zulke nederlagen. Dit jaar nog niet heel veel. Ik denk dat ik me vooral moet vasthouden aan de afgelopen zes maanden, ik heb veel stappen gemaakt. En je wint twee ATP-titels in zes maanden. Er zijn er ook niet veel die dat doen.’

Eind vorig jaar dreigde hij nog uit de top 100 te vallen, maar begin dit jaar won hij het ATP-toernooi in Pune. Na zijn winst in Rosmalen twee weken geleden stond hij bij de top 30. Binnenkort wacht een vakantie, voordat hij zich gaat richten op het hardcourtseizoen. Maar eerst nog even dubbelen op Wimbledon. Een vriendendienstje, naar Bart Stevens met wie hij samen zijn opwachting maakt op Wimbledon. Al is hij dat laatste heel even vergeten als hij woensdagavond zijn wedstrijd doorneemt. ‘O ja, dat ook nog.’