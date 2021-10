Tallon Griekspoor in de top-100: ‘Voor mijn gevoel gaat mijn carrière nu pas beginnen’

Tallon Griekspoor in actie tegen Novak Djokovic tijdens de US Open in september. Beeld Getty Images

Als speler in de top-100 word je rechtstreeks toegelaten tot de vier grandslamtoernooien. Dat is niet alleen sportief interessant, maar ook lucratief. Je bent komend jaar verzekerd van minimaal 250 duizend euro prijzengeld.

‘Deelnemen aan de grandslamtoernooien betekent een goed inkomen. Dat is lekker om in je achterhoofd te hebben en geeft je meer rust voor de rest van het jaar. In het tennis is het zo dat je pas echt goed gaat verdienen als je bij de beste 100 van de wereld hoort, terwijl de nummers 300 tot 600 de aandacht en hulp juist kunnen gebruiken. Maar je moet eerst presteren.

‘Voor mijn gevoel gaat mijn carrière nu pas beginnen. Als kleine jongen droom je ervan om in de top-100 te staan en je rechtstreeks te plaatsen voor de grandslamtoernooien. Ik kan nu echt gaan investeren in mijn carrière, al heb ik dat met wat hulp tot nu toe zoveel mogelijk gedaan. Ik was er altijd van overtuigd dat het zich later een keer zou terugbetalen.’

Dennis Schenk, een van je trainers, had gedacht dat je deze stap twee jaar geleden al zou maken. Waarom is het toen niet gelukt?

‘Op technisch vlak was ik er klaar voor, maar mentaal en fysiek nog niet. Mijn lichaam was niet sterk genoeg om een heel seizoen op een constant niveau te presteren. Ik kampte vaak met kleine blessures, waardoor ik niet of niet voluit kon spelen. Ik heb lang de angst gehad dat mijn lichaam niet gebouwd was om elke dag honderd procent te geven.

‘Ook op mentaal vlak kom je op een gegeven moment op een kantelpunt in je carrière. Wanneer ik nu de baan op stap, weet ik dat ik de wapens heb om van iedereen te winnen. Ik kan mijn tegenstander verslaan en ga hem verslaan, zeg ik tegen mezelf. Dat geloof in eigen kunnen heb je wel nodig.’

Volgens Raemon Sluiter, die je dit jaar als coach aan je team hebt toegevoegd, heb je langer nodig gehad om te ontdekken wat nodig is in de absolute top dan anderen.

‘Ik ben een paar procent meer gaan leven als topsporter. Ik ben niet perse meer gaan doen, maar wat ik doe, doe ik beter. Ik let beter op mijn voeding, pak eerder mijn rust en heb met Bas van Bentum een fysiek trainer die samen met Raemon of Dennis meegaat naar toernooien.

‘Tijdens toernooien ga ik door met mijn fysieke trainingen, als het schema en de belasting het toelaat. Als je zonder fysiek trainer op pad bent, is het maar de vraag of je wel de juiste dingen doet. Ik heb dit seizoen een volledig schema kunnen spelen, zonder blessures.’

Was de ervaring van Raemon Sluiter, die Kiki Bertens als coach al naar de top leidde, nodig om de volgende stap te zetten?

‘Het team zoals ik dat nu heb samengesteld, met Dennis en Raemon als coaches en Bas als fysiek trainer, werkt perfect voor mij. Dennis woont delen van het jaar op Mallorca, waardoor ik in Nederland regelmatig zonder coach moest trainen. Ik wilde er iemand bij hebben die elke dag met mij op de baan kon staan en wist dat Raemon vrij was.

‘Hij vult het gat in als Dennis er niet is. Dat gaat heel goed. Met een coach aan mijn zijde ga ik net wat dieper op een training en verleg ik eerder mijn grenzen dan wanneer ik voor mezelf train. We zitten alle drie op hetzelfde spoor.’

Voor het eerst in zeven jaar staan met Botic van de Zandschulp (nummer 62) en jij twee Nederlanders in de top-100.

‘Wij trainen heel veel samen en hebben altijd al tegen elkaar gezegd dat we ons een keer tussen de 100 beste tennissers van de wereld zouden nestelen. Ik vond het geweldig om te zien dat hij de kwartfinales haalde op de US Open en zich verzekerde van een plek in de top-100. Toen dacht ik: dan kan ik het ook.’