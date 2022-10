Talisman Xavi Simons voetbalt zich naar het WK

Natuurlijk gaat Xavi Simons mee naar het WK in Qatar. Daaraan hoeft niemand te twijfelen, in het gezelschapsspel van wie de uiteindelijke 26 plekken innemen op de lijst die nog uit 39 voetballers bestaat. Bondscoach Louis van Gaal is ook niet gek. Hij kan niet altijd precies doen wat hij in zijn hart zou willen, omdat hij op sommige posities geen eindeloze keuze heeft en op andere plekken juist te veel.

Maar hij weet hoe belangrijk offensieve sprankeling is, frisheid, veelzijdigheid, talent dat elke selectie laat ademen. Jeugdigen die anderen uitdagen. Dat is ook het mooie van sport: onvoorspelbaarheid. Dat iets zo snel kan gaan dat het niet te stoppen is.

Xavi Simons. Kijk naar zijn mooiste beelden, tegen Arsenal bijvoorbeeld. De gratie, de snelheid, de behendigheid, het overzicht. De beheersing van het spel in de kleine ruimte, van doorslaggevend belang in het hedendaagse voetbal van compact en compacter. Zelden was een speler zo jong al een belofte, sinds hij een pupil was bij Barcelona met veel meer krullen dan tegenwoordig. Later voetbalde hij soms al in het eerste van Paris SG, in de schaduw van Messi, Neymar en Mbappé.

Naar PSV gekomen als tiener, als een van de sensationele transfers van afgelopen zomer. Wie kan zich nog voorstellen dat hij op de bank begon in het allesbeslissende duel met Rangers voor de Champions League? Dat dat werkelijk is gebeurd, zegt alles over zijn ontwikkeling, en ook over hoe onnatuurlijk vroeg die wedstrijd viel in het seizoen, te vroeg om normaal te kunnen nadenken.

Simons is de talisman, de vrolijkerd, al kan hij kijken alsof hij bergen verdriet meezeult. Hij was een heerlijk onderwerp geweest voor een column van de dit weekeinde overleden schrijver Hugo Camps, die zijn pen kon dopen in de inkt van bewondering. Hij kan dribbelen en schieten, hij behoudt rust als hij alleen voor de keeper komt, hij wijst en geeft honderd procent of meer als dat kan. Natuurlijk, hij is ook een typische exponent van het huidige voetbal. Hij hoeft niet eens wat te zeggen om populair te zijn. Zo klein als hij is, 1,68 meter, zo groot is de machinerie van mannetjesmakerij.

Maar zijn hart is warm, ook door de liefde voor Mino Raiola, zijn dit jaar overleden zaakwaarnemer die op zijn profielfoto staat. Als Van Gaal het besluit definitief neemt, reist een engel van het voetbal af naar Qatar, naar het WK dat telkens opnieuw in opspraak raakt, voordat één bal is getrapt. Maar vrijwel niemand in het voetbal is onbevlekt. Simons behoorde als voetballer van PSG tot het luxe contingent van het personeel van Qatar, als pion van het WK-filiaal op het Europese continent.

Dat WK is in al zijn verschijningsvormen de sublimatie van hoe het voetbal door de jaren heen is geworden: een schitterend spel, bepaald door de macht van het geld. Dat geld is overal, tot in de gouden lokken van Xavi Simons toe. Maar hem zien voetballen, wekt ook de melancholie naar hoe het allemaal is begonnen, met jongens, meisjes en een bal.