Talentvol Engeland wint van Kroatië en begint het EK veelbelovend

Matchwinnaar Raheem Sterling (linksonder) en Mason Mount (rechtsonder) vieren het doelpunt dat Engeland voorbij Kroatië hielp in dit EK-duel. Beeld Getty Images

‘It’s coming / Football’s coming home.’ Op de tonen van David Baddiels voetbalklassieker bedankten de Engelse spelers de fans zondagmiddag na de verdiende 1-0-zege op WK-finalist Kroatië. Na negen pogingen was het voor het eerst dat Engeland een openingswedstrijd won op een EK. Heel Engeland hoopt dat het einde van 55 jaar ‘voetbalpijn’ aanstaande is.

Het winnende doelpunt viel in de 57ste minuut, juist toen Kroatië het betere van het spel begon te krijgen. Na een prachtige actie van Kalvin Phillips vond Raheem Sterling net genoeg ruimte om zijn eerste doelpunt op een eindronde te maken. Hiermee beloonde hij het vertrouwen dat bondscoach Gareth Southgate had gegeven aan de linksbuiten die een zwak seizoen achter de rug heeft met Manchester City.

Voor Sterling was dit de bekroning op een glorieus weekeinde.

Lintje voor Sterling

Een dag eerder, op de officiële verjaardag van de koningin, had hij een lintje gekregen voor zijn inzet in de strijd tegen racisme. Een onderdeel van die strijd is ‘taking the knee’, zoals de Engelsen dat weer deden voor de wedstrijd tegen de Kroaten. Echter, waar het God Save the Queen iets daarvoor voor eenheid zorgde, daar ging het knielen zoals verwacht gepaard met een combinatie van boegeroep en applaus.

Maar wat de Engelsen bindt is het verlangen om voor het eerst sinds 1966 een grote beker te winnen. Een kwart eeuw geleden waren de eilandbewoners, onder leiding van Paul Gascoigne, hard op weg, maar op Wembley bleken de Duitsers, zoals wel vaker, koeler te zijn bij het benutten van strafschoppen. De enige Engelsman die miste was Southgate. Aan de Thirty years of hurt waar Baddiel indertijd over zong kwam geen einde.

Southgate zal aan die avond van 26 juni 1996 in het oude Wembley hebben teruggedacht toen hij het nieuwe Wembley zondagmiddag betrad. Anno 2021 behoort zijn Engeland wederom tot de kanshebbers en net als zijn Franse collega heeft hij een luxeprobleem in de aanval. Zou hij met de creatieve straatvoetballer Jack Grealish beginnen? Nee, zo bleek. Southgate koos voor de ervaring van Sterling, en diens snelheid.

Opmerkelijke keuzes

Zo groot is de luxe dat Jadon Sancho, de topspeler van Borussia Dortmund die door alle Engelse topclubs wordt begeerd, niet eens op de bank zat. Southgate maakte meer opmerkelijke keuzes. Hij wilde per se met zijn oogappel Kieran Trippier spelen. Omdat Kyle Walker op diens plek rechtsachter stond, posteerde Southgate hem aan de linkerkant, in plaats van Ben Chilwell, die met Chelsea de Champions League won.

Maar het pakte goed uit tegen Kroatië. De Engelsen overvielen de versleten gasten met druk en agressie. In de zesde minuut zette Phil Foden, die speciaal voor het toernooi een Coup Gascoigne heeft laten knippen (en verven), de gastheren bijna op voorsprong. De rechtsbuiten kapte naar binnen en krulde de bal met zijn linkervoet om doelman Dominik Livakovic heen, maar de paal stond in de weg.

De 21-jarige Foden, die vier jaar geleden op Wembley zijn debuut maakte bij een Engelse Super Cup wedstrijd, is de godenzoon van Pep Guardiola, net zoals veel andere Engelse spelers baat hebben gehad van buitenlandse supermanagers. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de relatief onbekende Phillips die onder Leeds-manager Marcelo Bielsa zo goed is geworden dat hij de ‘Pirlo van Yorkshire’ wordt genoemd.

Zengende hitte

Zowel in aanvallend als verdedigend opzicht maakte de 25-jarige middenvelder, makkelijk te herkennen aan zijn dreadlocks, grote indruk. Het was aan hem te danken dat de 36-jarige Luka Modric en de zijnen niet goed in hun spel kwamen. Wel wist Kroatië het tempo uit het snelle Engelse spel te halen, spel dat in de zengende hitte sowieso niet uit te houden viel, maar zelf stelde het aanvallend weinig voor.

Hoe rijk Engeland aan talent is, bleek toen Jude Bellingham in het veld kwam. Met zijn 17 jaar is de middenvelder van Dortmund de jongste speler ooit op een EK, een record dat hij overneemt van Jetro Willems.

De 1-0-zege brengt een ander luxeprobleem met zich mee. Als Engeland de groep wint, wat nu de verwachting is, komt naar alle waarschijnlijkheid Duitsland, Portugal of Frankrijk naar Wembley. Een tweede plek leidt tot een sportief gezien makkelijker route, maar het ‘thuisbrengen van voetbal’ vergt een lange slingerweg langs Kopenhagen en Sint-Petersburg. Dat kan er nog wel bij na een tragische voetbalodyssee van 55 jaar.

.