Talenten van AZ zijn niet opgewassen tegen de gelouterde mannen van Ajax

Toen de duisternis viel over superzondag, op de laatste dag van Superjanuari, nestelde Ajax zich comfortabel op het snelspoor naar de titel. Ajax maakte tevens een rigoureus eind aan de reeks van zeven competitiezeges op rij van AZ tegen clubs uit de traditionele top-drie.

Januari was tot Superjanuari gepromoveerd, in de taal van marketeers die een maand met tal van topduels aan de man brachten. Bij het opmaken van de balans, na de 3-0 van Ajax in Alkmaar, is de situatie duidelijk: PSV, Vitesse, Feyenoord en AZ verloren een reeks punten. Ajax stond alleen PSV een gelijkspel toe.

En zo is de stand nu duidelijk: Ajax soeverein op kop. Zeven punten voorsprong op PSV, acht op Vitesse, twaalf op Feyenoord en dertien op AZ, dat in het afgebroken vorige seizoen gelijke tred hield. Nee, de eredivisie is niet beslist met nog veertien duels te gaan, maar Ajax is aardig op weg om opvolger te worden van zichzelf in 2019.

Hoogtepunt op de vroege avond in Alkmaar was de prachtige goal van Davy Klaassen, die de Alkmaarse spelmaker Teun Koopmeiners met succes schaduwde en na een uur zijn puike duel bekroonde na een snelle, directe tegenaanval, met in één keer gegeven passes. Daley Blind diep op Dusan Tadic, Tadic in één keer hoog voor. De bal zeilde over spits Sébastien Haller en Klaassen nam de bal perfect op de schoen, al viel op het keeperswerk van Marco Bizot wel iets aan te merken.

Het doelpunt zegt veel over het Ajax van 2021, de club die in coronatijd 22,5 miljoen euro uitgaf aan spits Haller, die een belangrijke rol speelt, doch nog steeds een beetje log en traag oogt. Blind, Tadic, Klaassen. Mannen die voor veel geld vanuit het buitenland zijn teruggehaald om het verschil te maken, liefst ook op internationaal niveau.

Calvin Stengs (AZ, links) in duel met Sebastian Haller van Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Typerende goal

AZ miste zondag dergelijke mannen, oordeelde ook trainer Pascal Jansen. Het spel van de thuisclub oogde vrijblijvend. De veelbesproken talenten Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal deden mee, daarmee was veel gezegd. Ze behoren, zeker met het EK in aantocht, stappen te maken, doch verdronken in het mannenspel van de tegenstander. Typerend was de 3-0, toen Stengs op het middenveld tegen Edson Alvarez botste en de armen van overgave omhoog gooide. Even later lag de bal in het doel, met invaller David Neres als afmaker.

Ajax heeft gespaard voor zo’n kwalitatief brede selectie, zei trainer Erik ten Hag onlangs vrolijk. Daley Blind sprak van de ‘kracht van de kleedkamer’. Na het duel met Willem II van afgelopen donderdag hield Ten Hag een referaat over wisselvalligheid, want Ajax had toen alle krachten nodig om in de slotfase te winnen, net als onlangs tegen FC Twente. Hij stelde dat overal in Europa wisselvalligheid troef is. Het is de tijd van corona, bubbels en het overvolle programma.

Maar Ajax kan rouleren en zakte in januari nooit door de ondergrens, hoewel trainer en spelers toegaven dat het spel beter en dominanter kan, terwijl januari normaliter juist de maand van overleven was. De verdediging oogde anders, vanwege blessures van Nicolas Tagliafico en Noussair Mazraoui.

Blind was weer eens ouderwets linksachter, ook om meer voetbal op de vleugel te krijgen. Lisandro Martinez is eigenlijk altijd goed. Hij stond centraal achterin met Perr Schuurs, die op een enkele fout na uitstekend speelde. Talent Devyne Rensch kon eenvoudig mee als rechtsachter.

Sobere brekers

Alvarez was weer sterk op het middenveld, controlerend, zodat Klaassen een positie naar voren kon schuiven. Alvarez en Martinez zijn sobere brekers, profs pur sang die wedstrijden voor een trainer winnen en geen gekke dingen doen. Een keer, in de eerste helft, lag Alvarez op de grond, terwijl hij toch probeerde te koppen. Het been van doelman Bizot kwam akelig dichtbij.

Antony, de straatvoetballer uit Sao Paulo, is soms buitengewoon irritant en dan weer geniaal. Hij had Wijndal al eens laten staan met een heerlijke passeerbeweging en scoorde na een kwartiertje, na een van die soepele aanvallen van Ajax. Via Blind en Haller ging de bal naar Antony, die geplaatst inschoot.

AZ was qua voetbal en dominantie stukken minder dan Ajax, ondanks een paar forse kansen, kopballen van Albert Gudmundsson, gered door André Onana, een doelman die twee klassen beter is dan Bizot.

Blind concluderend: ‘Het was inderdaad een superjanuari voor ons, maar we rekenen ons niet rijk. We moeten gewoon doorgaan op deze weg. We kunnen nog dominanter zijn in ons veldspel. Maar er is geen team dat zo dominant is als wij. En we strijden tot de laatste seconde. We zijn scherp op alle facetten van het spel.’