Talenten leven zich uit op overbodig WK landenteams

Beeld ANP

Het WK voor landenteams in ­Kazachstan zal niet in de herinnering voortleven als een hoogtepunt in de schaakgeschiedenis. De Verenigde Staten stuurden een tweederangsploeg, Azerbeidzjan verscheen zonder Mamedjarov en Radjabov, en Polen zag af van deelname omdat de topspelers andere verplichtingen hadden. Misschien zou het anders zijn gelopen als het toernooi eerder dan begin januari op de kalender was gezet, maar zeker is dat niet.

Je zou het WK, dat in 1985 voor het eerst werd gehouden, een overbodig toernooi kunnen noemen. Elke bij de Fide aangesloten federatie beschouwt de tweejaarlijkse Olympiade als de enige mondiale landenwedstrijd die echt telt. Het eigenlijk veel eerlijkere WK, waarin alle tien deelnemende teams elkaar ontmoeten, heeft nooit dezelfde status gekregen. Rusland zou graag twee van zijn vijf WK-zeges ruilen tegen een sinds 2002 buiten bereik gebleven gouden succes op de Olympiade.

Natuurlijk waren er landen die het toernooi hoogst serieus namen. Rusland trad aan met de sterkste spelers en de opstelling van China was niet zwakker dan die van het team dat vorig jaar de Olympiade won. Toch speelde China ditmaal een ondergeschikte rol. Na nederlagen tegen Rusland en de B-ploeg van de Verenigde Staten zat er niet meer in dan de derde plaats.

In China’s fatale wedstrijd tegen de VS ging het mis aan het vierde bord.