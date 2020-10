Talent zijn is mooi, een dip overleven mooier

Gyrano Kerk van FC Utrecht in duel met Twentenaar Gijs Smal. Beeld ANP

‘Kom op, hè, Bartje,’ klonk het zaterdagavond door De Galgenwaard. Bart Ramselaar is 24 jaar, speelde Champions Leaguevoetbal met PSV, was een keer basisspeler bij Oranje en besliste die avond FC Utrecht- FC Twente (2-1) met een doelpunt en een assist. Maar voor ploeggenoten en zijn coach is hij nog steeds ‘Bartje’. Ramselaar vindt dat prima. ‘Ik hoop dat men me zo blijft noemen tot ik tachtig ben.’

‘Bartje’ impliceert iets jeugdigs. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ramselaar torst al een gebroken droom mee, hij redde het uiteindelijk niet bij PSV. Nu krabbelt de middenvelder langzaam op als hangende linksbuiten bij FC Utrecht.

Hoop

FC Utrecht - FC Twente staat bol van de jongensboeken die, vooralsnog, geen vrolijk einde hebben. Ook FC Utrecht-spelers Adam Maher (PSV), Simon Gustafson (Feyenoord), Django Warmerdam (Ajax) en Moussa Sylla (Monaco) moeten zichzelf op een lager niveau oprapen. De aanval van FC Twente droomde collectief van gloriëren in de Johan Cruijff Arena, maar flankspelers Queensy Menig en Vaclav Cerny werden respectievelijk in 2017 en 2019 verkocht door Ajax. Spits Danilo mag als verhuurde speler nog een splinter hoop koesteren. Bij FC Twente is het trio dit seizoen uit de startblokken geschoten met 9 goals en 6 assists. Zaterdagavond scoort Danilo al na 16 seconden op aangeven van Cerny.

Maar die laatste rekent ‘nergens meer op’, wat betreft een rentree in de top. Bijna stralend: ‘Als je ervan uitgaat dat je niet speelt, kan het alleen maar meevallen. Zo denk ik nu.’

De kans leek lang groter dat Cerny zaterdag bij Barcelona - Real Madrid zou aantreden dan bij Utrecht - Twente volgens de jubelverhalen die van 2015 tot 2019 op De Toekomst rondgingen. De inmiddels 23-jarige Tsjech ging voor een herstart bij FC Utrecht, maakte het daar ook niet waar, waarop hij dit seizoen werd uitgeleend aan FC Twente. ‘Ik moest groeien als mens, ben heel anders gaan denken. Ik neem tegenslagen anders op, probeer er nu voordeel uit te halen. Ik luister naar mijn papa, zaakwaarnemer, vriendin, mijn hond Rocky zelfs. Mensen bij Utrecht spraken veel met me.’

Er komen andere, jongere talenten op. ‘Dat is even heel moeilijk. Maar zo werkt het voetbal. Wie presteert, wordt een hype, krijgt de aandacht en het vertrouwen. Een talent zijn is mooi. Maar het is nog mooier om een dip te overleven.’

Hij leest momenteel een boek over mental coaching van een voormalige ijshockeycoach van Sparta Praag. ‘Over hoe je reageert in bepaalde situaties, hoe je je eigen weg moet vinden. Geen andere invloeden toestaan dan de focus op je spel. Omgaan met tegenslagen.’

Ramselaar herkent dat. ‘Je moet schakelen, flink schakelen. Maar dat is niet zo makkelijk.’

Zijn neergang was veel abrupter. Hij deed nog 31 wedstrijden mee bij kampioen PSV in het seizoen 2017-2018, maar er kwam een nieuwe coach, Mark van Bommel, en ineens was hij volledig uit beeld. Medio 2019 keerde hij terug naar FC Utrecht om ook daar soms op de bank te belanden. Hoe kon dat nou?, vroeg hij zich af. ‘Toen het voetbal door corona helemaal stillag, heb ik veel tijd gehad om na te denken. Voetbal is negentig procent mentaal, dat geldt zeker ook voor mij. Ik moest die knop omzetten. Mijn vader en vriendin hielpen daarbij door kritisch te zijn. Ze zeiden dat ik steeds excuses zocht. Het lag aan de trainer, mijn medespelers. ‘Je moet naar jezelf kijken, het is je eigen carrière. Zorg gewoon dat jij er alles aan hebt gedaan’, zeiden ze. Zo sta ik er nu ook in.’

Aan FC Utrecht-coach Van den Brom en FC Twente-coach Jans de dromen te lijmen, maar tegelijkertijd te presteren. Dat gaat niet altijd samen. Van den Brom: ‘Zeker als ze even niet spelen, blijf je roepen hoe goed ze zijn, dat we echt vertrouwen in ze hebben. Tegelijkertijd hamer je erop dat ze niet op hun talent kunnen blijven voortborduren. Die jongens hebben een kras, maar we moeten samen verder. Daar hebben we allebei belang bij.’

Van den Brom kan praten uit ervaring. Hij werd binnengehaald als basisspeler bij Ajax in 1993, maar zat op de bank toen de Champions League werd gewonnen en in 1995 verkocht aan Istanbulspor. ‘Wij accepteerden het makkelijker als we niet speelden. Nu is dat veranderd, maar daar maken wij het als trainer ook naar door die deur altijd open te zetten. Er zijn mental coaches bij de club. Ik heb dat nooit gehad. Maar je wordt nu veel sneller gehypt.’

Ramselaar leest en luistert nooit meer iets. ‘Als het heel negatief is, kan dat in je hoofd gaan zitten. Is het heel positief dan kun je te gemakzuchtig worden. Ik wil me daar niet gek door laten maken, wil gewoon fris en onbevangen zijn.’