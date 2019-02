Talent genoeg, maar snowboardster Michelle Dekker haalt niet de WK-finale

Het waren in Utah moeizame omstandigheden, zei Dekker aan de telefoon. ‘Er lag zo veel sneeuw. Veel vrouwen gingen onderuit. Het mag van mij wel wat compacter. IJziger zelfs’, aldus Dekker, die door haar uitstekende tweede afdaling van plek 32 naar 21 steeg.

Maandag werd Dekker al twaalfde op de parallelreuzenslalom. Dat is niet haar beste onderdeel. In de skihal van Zoetermeer, waar Dekker opgroeide met haar sport, kon wel een parallelslalom aangelegd worden om met z’n tweeën tegelijk naar beneden te boarden. Maar voor een reuzenslalom, waarbij de vlaggen wat verder uit elkaar staan, was geen plaats.

Toch koos Dekker ervoor zich ook te specialiseren in de reuzenslalom, het onderdeel dat op het olympische programma staat. Het is het onderdeel waarop Nicolien Sauerbreij in 2010 op de Winterspelen van Vancouver de enige Nederlandse gouden sneeuwmedaille ooit won.

Sauerbreij volgt de prestaties van Dekker op de WK. ‘Ze heeft veel gevoel in haar benen en kan zuivere bochten nemen. Ze doet het echt goed, ze is pas 22. Ze is nog echt een talent. Ze kan ver komen’, denkt Sauerbreij.

Nicolien Sauerbreij. Beeld afp

Sotsji

Dekker ging op haar zeventiende al naar de Olympische Winterspelen van Sotsji. Ze werd daarmee de op een na jongste winterolympiër uit in Nederlandse sportgeschiedenis. Met deelname aan de Winterspelen ging een droom vervulling. Maar met het succes groeiden ook de ambities.

Voor de Winterspelen vorig jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang had ze een duidelijk doel: top-8. Ze kwam 0,01 seconde tekort om zich te plaatsen voor de achtste finales. Dekker stond wel al twee keer op het podium in het wereldbekercircuit.

Ze wil in de voetsporen treden van Sauerbreij. Er is een treffende gelijkenis in de levensloop van de twee. In beide gezinnen draaide het volledig om de wintersportambities van de kinderen. Een kostbare aangelegenheid. Vader André Dekker schatte in dat het gezin jaarlijks zo’n 15 duizend euro betaalde aan de sport van zijn dochter en zoon Davy, die ook snowboardt. Hij bleef technisch hoofd van een grote bakkerij, maar het salaris van zijn vrouw werd gebruikt voor de droom van de kinderen.

Camper

De familie Sauerbreij verkocht in 1993 een groot huis om de sportieve aspiraties van dochter Nicolien te kunnen financieren. Vader Sauerbreij kocht een camper om zijn dochter naar wedstrijden te kunnen rijden. ‘Makkelijk, kunnen we vlakbij de liften parkeren’, zei vader Maarten Sauerbreij in de Volkskrant in 2002.

Zo’n camper kwam er ook voor de familie Dekker. Ze reden tientallen keren op en neer naar de Alpen voor wedstrijden: op donderdagmiddag vanuit Nederland heen, op zondagnacht terug. Om kosten te besparen schoolde hij zich in het waxen van boards. Hij is er in Amerika ook bij als materiaalman van zijn dochter.

Dekker vliegt nog door naar Zuid-Korea en China voor wereldbekerwedstrijden. Vol goede moed, zei ze. Ze put vooral hoop uit die laatste afdaling. ‘Ik heb bewezen dat ik met de besten naar beneden kan.’