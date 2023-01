Talent genoeg, maar hebben de Nederlandse hockeyers ook genoeg potentie om het WK te winnen?

Juni 2022, Amstelveen. Bondscoach Jeroen Delmee in actie tijdens Nederland - Argentinië in het kader van de Pro League. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

In de hockeywereld staat Jeroen Delmee bekend als een man met een uitgesproken mening, die altijd het hoogst haalbare nastreeft. Aan de vooravond van het WK hockey in India moet het voor de bondscoach van de Nederlandse mannen wennen zijn om met een hoofd vol vraagtekens rond te lopen. ‘Er zit potentie in de groep, maar ik heb geen flauw idee hoe ver we op het WK kunnen komen’, zegt de bondscoach die zestien maanden geleden aan zijn klus begon.

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio in 2021, waar Nederland onder de vorige bondscoach Max Caldas sneuvelde in de kwartfinale, volgde er bij de entree van Delmee een grote ommezwaai. Negen spelers van de olympische selectie zwaaiden af en de nieuwe coach investeerde in jonge, snelle spelers die zich onvoorwaardelijk wilden committeren aan het Nederlands team.

Acht WK-debutanten

Zaterdag kunnen maar liefst acht hockeyers hun WK-debuut maken als Nederland het in de stad Rourkela opneemt tegen Maleisië. Nieuwe namen in de 18-koppige selectie zijn onder meer: Koen Bijen, Tjep Hoedemakers en Steijn van Heijningen. Routiniers in de ploeg van Delmee zijn Seve van Ass met 201 interlands achter zijn naam, aanvoerder Thierry Brinkman (136) en doelman Pirmin Blaak (124).

In zijn eerste jaar als bondscoach veroverde Delmee direct een prijs door verrassend de wedstrijdenreeks van de Pro League te winnen. Nederland onderscheidde zich in die internationale competitie met een energieke speelstijl waarbij er vanuit de omschakeling razendsnel gecounterd werd.

Door de goede prestaties van vorig jaar bezetten de Nederlandse hockeyers momenteel de derde plek op de wereldranglijst, achter Australië en regerend olympisch en wereldkampioen België. Na tweemaal WK-zilver voor Nederland (2014, 2018) vindt Delmee het moeilijk in te schatten hoe zijn team er anno 2023 voor staat. ‘We hebben een nieuwe, onervaren ploeg die zijn eerste toernooi gaat spelen. We zitten zeker niet in een favorietenrol. Ik denk dat ons toernooi geslaagd is als we de halve finale halen.’

Nederland is op het WK (13-29 januari) ingedeeld in een relatief eenvoudige poule met Maleisië, Nieuw-Zeeland en Chili. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinale. Delmee: ‘Dat is de ronde waar de meeste druk op staat, dan kun je direct een topland treffen.’

Spel van momenten

De 401-voudig oud-international heeft het hockey de afgelopen decennia van dichtbij zien veranderen. ’25 jaar geleden had je drie ploegen die kans maakten op de wereldtitel, nu zijn dat er acht. Veel teams spelen goed georganiseerd, iedereen kan verdedigen, waardoor het moeilijk is om doelpunten te maken.’

Delmee stelt dat hockey een spel van momenten is geworden. ‘Het gaat bijna niet meer om het algehele spelbeeld. Je moet fouten afdwingen zodat je in turnover-situaties komt. Details en kantelmomenten zijn bepalend’, aldus de tweevoudig olympisch kampioen (1996, 2000).

Volgens Delmee speelt ‘game management’ een essentiële rol in het huidige tophockey. ‘Wanneer vraag je de videoscheidsrechter aan, hoe breng je de laatste minuten thuis bij een voorsprong, hoe kun je een extra corner halen, welk risico neem je bij een overtreding, hoe ga je om met man-meer of man-mindersituaties? Het gaat om slimmigheidjes en dat heeft niet alleen met ervaring te maken. We moeten in bepaalde situaties veel bewuster handelen.’

Gevoelige tik

Vorige maand kregen de Nederlandse mannen een gevoelige tik te verwerken tijdens Pro Leagueduels in Argentinië. Tegen Groot-Brittannië (3-0-verlies) en Argentinië (2-2) werden momenten van onachtzaamheid direct afgestraft. Zo verspeelde Nederland door een onnodige gele kaart een 2-0-voorsprong tegen Argentinië. Voor Delmee, die sprak van een nuttige trip, waren de ervaringen in Zuid-Amerika aanleiding om het zogenoemde game management in sneltreinvaart nog eens onder de aandacht te brengen.

Terugblikkend op zijn eerste zestien maanden als bondscoach is Delmee (49) het meest content met de progressie die individuele spelers hebben geboekt, alsmede de houding van de groep. ‘Dan bedoel ik vooral het zelfcorrigerende vermogen als dingen tegenvallen. Deze jongens vallen niet terug in verwijten, maar kijken echt wat ze beter willen en kunnen doen. Daar spreken ze elkaar meteen op aan. Dat wilden ze zelf veranderen na de Spelen van Tokio en ik ben blij dat dat dat daadwerkelijk gebeurt.’

Volksfeest

Ook buiten het veld ziet de bondscoach dat spelers elkaar indien nodig tot de orde roepen. De hockeyers vertoefden in december in Argentinië toen de Argentijnse voetballers de wereldtitel veroverden en er een volksfeest losbarstte. Delmee: ‘Een unieke gebeurtenis om mee te maken, ik heb de jongens dan ook niet aan de ketting gelegd. Maar ga je vijf uur lang de straat op of vind je het na anderhalf uur wel genoeg? Wij waren in Argentinië om te hockeyen en het was mooi om te zien hoe de jongens elkaar corrigeerden.’