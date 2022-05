Tal van emoties gieren door de rangen van de club met de kleinste, minst luidruchtige achterban

Keeper Stijn van Gassel heeft zondagavond de bal vast en weet dat zijn ploeg promoveert. Excelsior heeft de strafschoppenserie van ADO Den Haag en daarmee de play-offs gewonnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de bescheiden ontvangstruimte annex receptie annex mixed zone van het stadion van Excelsior zit op maandagmiddag een man driftig namen te noteren van nieuwe seizoenkaarthouders. Het is perschef annex clubhistoricus Vincent Wernke die vandaag bijklust als chef ticketing. ‘We zijn populair ineens,’ zegt hij zonder op te kijken. ‘Daar moeten we van profiteren.’

Excelsior, waar bijna alle medewerkers twee of drie petten op hebben en dat in een ver verleden de gaten dichtte met het ophalen van oud papier, promoveerde de avond ervoor volslagen onverwacht naar de eredivisie na een bloedstollend play-off-gevecht met ADO Den Haag. 3-0 achter, 3-3 gelijk, 4-3 achter in de verlenging 4-4 gelijk. De strafschoppenserie eindigde in 7-8.

Daarna was er nog een letterlijk gevecht, omdat Haagse relschoppers opstoomden naar spelers en fans van Excelsior. Teammanager annex manager facilitaire zaken Dennis van der Neut vormde samen met trainer Marinus Dijkhuizen spontaan een minibeveiligingsbedrijf om alle spelers snel de catacomben in te krijgen. ‘Als ik eraan denk, breekt het zweet me weer uit,’ zegt Van der Neut een dag later met kleine oogjes.

Daarna werd er gefeest in de kleedkamer en tot drie uur ’s nachts in het eigen stadionnetje in de gemengde wijk Kralingen. Lege bierblikjes op de grond zijn er nog de stille getuigen van. Straks is er nog een barbecue. Van der Neut: ‘Dat wordt ook een beetje verwerken.’

Elfde begroting van de eerste divisie

Tal van emoties gieren nog steeds door hun lijven. De avond begon met hoop. Excelsior, als zesde geëindigd in de eerste divisie, had al Roda JC en eredivisionist Heracles uitgeschakeld. Verrassend toch wel. Excelsior heeft de elfde begroting van de eerste divisie. ‘Ze hadden rekening met ons moeten houden,’ stelt aanvoerder Redouan El Yaakoubi echter. ‘Deze ploeg heeft veel meer kwaliteit dan de meeste analisten zeggen.’

Daarnaast heeft Excelsior een reputatie opgebouwd van notoire feestverstoorder. Louis van Gaal dacht kampioen te worden op Woudestein met AZ in 2007, net als Feyenoord tien jaar later. Fans van een andere buurman, Sparta, worden nog wel eens zwetend wakker van de play-offs van 2010 toen Excelsior in de slotseconden toesloeg waardoor Sparta degradeerde.

Excelsior promoveerde al vijf keer deze eeuw. Wernke: ‘Wij zijn een vreemde eend in de bijt, op een innovatieve manier weten we steeds om de zoveel tijd een goede groep bij elkaar te brengen. En het zal vast meespelen dat we structureel onderschat worden.’

De achterban behoort tot de kleinste, minst luidruchtige van het betaald voetbal. Maar bijna nergens is het gezelliger, zeker ook na afloop.

Belaagd werd met vuurwerk

Gezellig was het bij ADO dus niet. Integendeel. Trainer Marinus Dijkhuizen: ‘Terwijl je wil feesten na afloop, voelden we ons verantwoordelijk om die jongens veilig binnen te krijgen. Familie zat in het uitvak dat belaagd werd met vuurwerk. ADO-beveiligers verdienen echt een pluim, die hebben ons geholpen snel weg te komen. Anders was het misschien raar afgelopen.’

De 50-jarige Westlander vertelt op kalme toon. ‘Ik ben nuchter van aard. Dat kwam wel van pas gisteren.’ Toch keek ook hij wel raar op. ‘Er zat in de eerste helft van de verlenging zelfs een man met een wazige blik in zijn ogen op mijn stoel in de dug-out.’

Dijkhuizen is een man van details. Tijdens het seizoen werd op de training veel aandacht aan strafschoppen geschonken, maar na enkele missers stopte hij daarmee om de druk eraf te halen. Spits Dallinga miste tijdens de reguliere speeltijd, maar tijdens de serie deed alleen Eyongo dat. ‘Mijn beste strafschoppennemers waren al gewisseld. Siebe Horemans wilde niet nemen, Mats Wieffer had kramp, maar ze kwamen toch aan de beurt. Ze zijn fantastisch rustig gebleven ondanks de bizarre omstandigheden.’

Dijkhuizen promoveerde al voor de vierde keer met Excelsior. Als speler, als analist en tweemaal als hoofdcoach. Een jaar na zijn eerste promotie als hoofdtrainer (2014) werd hij als nieuwe kroonprins aangemerkt, maar volgden ontslagen bij Brentford, NAC en Cambuur . Daarna koos hij voor de luwte als assistent bij FC Utrecht. ‘Ik heb ontzettend veel geleerd, ben veel verder, intern bijvoorbeeld veel harder geworden.’

Past Excelsior niet gewoon beter bij hem dan een rumoerige volksclub? ‘Dat zou je zeggen. Maar ik denk dat ik zo’n club nu beter aan zou kunnen.’

Rust als kracht

Glimlachend: ‘Ik heb vaak gehoord: hij is te rustig. Maar gisteren werd dat weer geroemd als kracht. Zo gaat dat hè?’

Excelsior zal met de kleinste beurs aantreden komend seizoen in de eredivisie, en mogelijk zonder het halve basiselftal, met name voor middenvelder Wieffer en spits Dallinga is veel belangstelling. Angst voor een seizoen met louter nederlagen heeft Dijkhuizen niet. ‘De eerste divisie is volgend seizoen supersterk. Ik denk dat het moeilijker zou worden om mee te doen om promotie dan om ons te handhaven.’

Dan moet Dijkhuizen echt verder, zegt hij. Er staat een overleg gepland met de directie over de invulling van de selectie voor volgend seizoen. Ook de hoofdtrainer moet op jacht naar nieuwe spelers, vorig seizoen haalde hij zelf Dallinga binnen. Bij het afscheid nemen zet Dijkhuizen een derde pet op, die van pr-man: ‘Schrijf maar op dat jongens hier goed kunnen rijpen in de luwte. Jerdy Schouten, die nu voor Oranje is opgeroepen, komt hier ook vandaan.’