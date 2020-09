Tafeltennisster Sanne de Hoop zoekt en vindt betere tegenstand bij de mannen

Beeld Getty Images/iStockphoto

Bij een 7-5-stand in de eerste set haalt Sanne de Hoop (24) uit. Haar blonde paardenstaart danst mee op het snelle ritme van haar forehand, tegenstander Tom Closset (14) wordt drie meter achter de tafeltennistafel gedwongen. Closset probeert de uithaal te retourneren, maar de bal ploft zonder de tafel te raken op de grond: 8-5. Het blijkt het sleutelmoment in de eerste set, die De Hoop met 11-7 wint.

De Hoop debuteert deze zondagmiddag bij het Amsterdamse Tempo-Team in de eredivisie voor mannen. Ze speelt al jaren in de top van de vrouwencompetitie en werd derde bij de NK in februari. Om de volgende stap in haar carrière te kunnen zetten, is het essentieel dat ze meer wedstrijden tegen zware tegenstanders speelt. ‘Bij een sport als turnen kun je eindeloos oefeningen doen en jezelf blijven verbeteren. Bij tafeltennis kan dat alleen als je betere tegenstanders treft’, vertelt De Hoop. ‘In de vrouwencompetitie zijn de verschillen enorm. Bij de eerste vier teams zitten meiden die het mij lastig kunnen maken, de uitdaging tegen de onderste teams is minder.’

Ze is optimistisch over haar kansen in de mannencompetitie. ‘De topteams hebben goede spelers uit het buitenland in hun ploeg, tegen hen zal het lastig worden. Tegen de Nederlandse jongens heb ik absoluut een kans.’ Bij Taverzo, de tegenstander van vandaag uit Zoetermeer, zit Sannes broer Jochem de Hoop in de selectie. Vandaag speelt hij niet mee. ‘Ik had hem graag als eerste slachtoffer van tafel geveegd’, zegt ze lachend.

Sanne de Hoop.

Vriesekoop

Het advies om tegen mannen te spelen kreeg De Hoop van Bettine Vriesekoop, voormalig Europees kampioen en tweevoudig sportvrouw van het jaar. Zij was de eerste tafeltennisster die uitkwam in de mannencompetitie. Ze veroorzaakte daarmee 43 jaar geleden ‘een ware paleisrevolutie’ bij de bond, maar plaveide de weg voor talentvolle vrouwen die na haar kwamen. Dit seizoen spelen naast De Hoop ook haar teamgenoot Yana Timina en Nederlands kampioen Shuohan Men tegen mannen.

De samenwerking tussen De Hoop en Vriesekoop begon drie jaar geleden met een proeftraining in Amsterdam. Ze stond destijds 26ste op de nationale ranglijst, maar Vriesekoop zag meteen dat ze meer in haar mars had. ‘Sanne heeft een goed sportlichaam en eist ontzettend veel van zichzelf’, vertelt Vriesekoop. ‘In drie jaar tijd heeft ze haar techniek aanzienlijk verbeterd en ook op mentaal vlak grote sprongen gemaakt. Ik denk dat ze de Europese subtop en de Olympische Spelen kan halen, maar dan moet ze meer internationale wedstrijden gaan spelen, en daarvoor heeft ze sponsoren nodig.’

Om haar sport te kunnen bekostigen, werkt De Hoop ruim twintig uur per week als fitnessinstructeur. ‘Het liefst zou ik die tijd ook in mijn sport steken, maar ik wil naar internationale toernooien en dat kost een hoop geld’, zegt De Hoop, die net terug is van een trainingskamp in Italië met Vriesekoop. ‘In het buitenland tref ik betere speelsters en andere speltypen, die mij kunnen voorbereiden op lastige situaties in grote toernooien.’

Mentaliteit

Volgens Vriesekoop zijn de wedstrijden tegen de mannen een goed alternatief. ‘Sanne zal best eens een bal om d’r oren krijgen of een set met 11-1 verliezen. Dat is alleen maar goed. Ze moet die wedstrijden als een training benaderen’, zegt Vriesekoop, die baalt van de heersende trainingsmentaliteit in Nederland. ‘Hier vinden we vooral dat trainingen leuk moeten zijn, maar met leuke trainingen ga je de Spelen niet halen. Daarom hoop ik dat de mannen Sanne in moeilijke situaties gaan brengen, waar ze in eerste instantie geen raad mee weet.’

Moeilijke situaties krijgt De Hoop zondag volop. Tegenstander Closset gaat na de eerste set agressiever spelen en laat nauwelijks meer ruimte tussen hem en de tafel. De Hoop heeft geen antwoord op het spel van de piepjonge Belg en verliest de wedstrijd met 3-1. Ook haar tweede partij verliest ze, in drie sets tegen een andere Belg, Yannick Vostes. ‘Het is vreemd om tegen een vrouw te spelen’, zegt Vostes. ‘Zij spelen wat meer op techniek en minder op kracht, daar moeten wij aan wennen.’ Toch vindt hij het een goede zaak dat er vrouwen meespelen in de eredivisie voor mannen. ‘Daar worden zij beter van en het niveau van de competitie gaat omhoog. Ze zullen niet meestrijden om de bovenste plaatsen, maar Sanne en ook de andere vrouwen gaan zeker hun wedstrijden winnen.’

De Hoop zelf kan een glimlach niet onderdrukken als ze aanschuift na de wedstrijd. ‘Ik heb een beetje tafeltennisles gehad vanmiddag, al was het tegen spelers uit de buitencategorie. Het wordt een jaar waarin ik moet leren verliezen, maar die eerste set pakken ze me niet meer af.’