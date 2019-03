Tafeltennisster Kim Vermaas (23) verrast met nationale titel

Kim Vermaas in Halmstad, Zweden, 30 April 2018. Beeld EPA

Vermaas staat al langer te boek als groot talent. Ze behoort samen met Li Jie en Britt Eerland tot het Nederlands team en was meermalen actief op internationale toernooien. Ze kent haar tegenstander uit de finale, Eerland, goed. In 2015 werden de twee samen Nederlands kampioen in het dubbelspel. ‘Ik wist waar ik op moest letten. We trainen ook vaak met elkaar. Daardoor is het makkelijker.’

Op de NK was Vermaas als tweede geplaatst, door de afwezigheid van tweevoudig Nederlands kampioen Li Jie. Zij moest door een blessure aan haar nek afzeggen. De 34-jarige Li Jie is de hoogst genoteerde Nederlandse op de wereldranglijst op plaats 27, Eerland staat 38ste. Vermaas komt daar niet bij in de buurt; ze staat nog net bij de beste 140.

De afzegging van Li Jie viel voor Vermaas gelukkig uit, al had ze haar liever in een rechtstreeks duel in de finale willen verslaan. ‘Voor mij maakt het verder niet zoveel uit in de voorbereiding. Als Li had meegedaan, zou ik in de halve finale alsnog tegen Britt hebben gespeeld. Je moet winnen van de speelsters die er zijn’, aldus Vermaas. ‘En dat is gelukt.’

Tegenstander Eerland (25) vond het lastig om met de favorietenrol om te gaan, zei ze. ‘Ik voel dan de druk erg zwaar worden. Dat is moeilijk voor me.’ Haar coach Anton Pleijsier waarschuwde er al voor, nog voordat de finale was begonnen. ‘Er wordt nu op Britt gejaagd.’

In de finale joeg Vermaas met succes op Eerland. Vermaas begon ijzersterk en pakte direct de eerste twee games. De Schiedamse knokte zich nog knap terug, maar kon niet voorkomen dat Vermaas de beslissende punten naar zich toetrok en haar eerste nationale titel veroverde.

‘Na de eerste twee games paste Britt haar tactiek aan. Daar had ik moeite mee. Ik kwam niet meer in m’n eigen spel, maar gelukkig kon ik het omdraaien’, vertelde Vermaas. In Zwolle kon ze vrijuit spelen, uitdelend met haar forehand, Vermaas’ grote wapen. De rechtshandige Vermaas pepte zichzelf voor elk punt op. ‘Het is belangrijk dat je jezelf bij de les houdt. Tafeltennis is ook een mentaal spelletje.’

De eerste nationale titel is mooi, maar plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio heeft nu prioriteit, stelt Vermaas. ‘Daar kunnen we als team meedoen. Ik ben normaal gesproken de nummer drie van Nederland, achter Li Jie en Britt.’ Aan de Spelen mogen maar twee speelsters per land meedoen. ‘Ik focus me op mijn prestaties bij de Nederlandse ploeg, dan maken we kans op kwalificatie. Dat zou heel gaaf zijn.’